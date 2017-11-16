Депутат ЗС ПК Ефим Звеняцкий: А культура — по остаточному принципу

Владивосток, 16 ноября, PrimaMedia.

В финальную стадию вступает работа над главным финансовым документом края. После рассмотрения законопроекта о бюджете Приморского края на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов в первом чтении начинается главное: постатейная проработка документа. Своими мыслями по поводу будущего бюджета ИА PrimaMedia попросило поделиться заместителя председателя комитета Законодательного собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан Ефима Звеняцкого.

— Ефим Семенович, сейчас верстается бюджет на 2018 год, соответствующая работа ведется во всех комитетах Заксобрания. Не могли бы вы рассказать о том, как это происходит в комитете по социальной политике и защите прав граждан?

— Действительно, работа в комитетах идет. Незадолго до рассмотрения проекта бюджета на 2018 год состоялось заседание социального комитета, куда пригласили исполняющую обязанности директора департамента финансов Приморского края Наталью Снитко. На заседании также присутствовали председатель Законодательного собрания Александр Ролик и его заместитель Сергей Кузьменко, что говорит о том, какое большое значение придается в Заксобрании социальным вопросам.

Много говорилось о медицине, образовании, рассматривались важные вопросы о нормах питания детей-сирот, находящихся в коррекционных школах, школах-интернатах, центрах содействия семейному устройству и в профессиональных образовательных учреждениях; о предоставлении жилья детям-сиротам; об увеличении ежемесячных денежных выплат ветеранам труда.

Речь шла также о финансировании мероприятий в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры Приморского края» на 2013−2020 годы. Вот на этом моменте хотелось бы остановиться подробней, поскольку кое-какие планы корректировки госпрограммы вызвали, мягко говоря, недоумение.

С удивлением, например, я увидел, что на 20%, то есть на 10 млн рублей, по «доброй воле» департамента культуры Приморского края, уменьшены расходы на проведение престижного для нашего края Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». На вопрос, почему это было сделано, вразумительного ответа не прозвучало. Я попросил комитет выступить с предложением восстановить изначальную сумму. За годы своего существования «Меридианы Тихого» стали настоящей визитной карточкой Приморского края, привлекающей внимание кинематографической общественности АТР. Немаловажно, что в последние три года кинофестиваль проходит в связке с Восточным экономическим форумом. Тем самым мы демонстрируем всему миру не только экономический, но и культурный потенциал Приморья. Сейчас это очень важно.

Конечно, замечательно, что в 2018 году выделяется 250 млн рублей на комплексную реконструкцию с элементами реставрации памятника истории и культуры административного здания торгового дома «Кунст и Альберс», где расположится филиал выставочного центра Эрмитажа во Владивостоке. Жители края смогут воочию насладиться шедеврами мировой живописи.

Хорошо, что не на много, но все-таки увеличивается финансирование по краевым учреждениям культуры (на 5,2%, или на 33,2 млн рублей), в 2018 году оно составит 674,2 млн рублей. Радует, что увеличивается финансирование Детской школы циркового искусства в Арсеньеве. В свое время социальный комитет сделал многое для того, чтобы школа была взята на краевое финансирование, иначе ее пришлось бы закрыть.

Великолепно, что больше средств, чем в 2017 году, выделяются Приморской краевой публичной библиотеке имени Горького. К тому же, по информации департамента культуры Приморского края, решается вопрос о передаче библиотеке на праве оперативного управления помещения площадью около 660 кв. метров под хранилище библиотечного фонда. Однако и это помещение нужно сначала отремонтировать, на что потребуется 1,5 млн рублей.

И в то же время проблемы с театрами остаются.

Сегодня мы, по сути, занимаемся тем, чем занимался один портной из известной басни Крылова. Перераспределяем, например, средства выделенные краевому театру кукол на проведение гастролей, для того чтобы коллеги могли изготовить декорации, костюмы, реквизит. А между тем театр находится в арендуемом помещении, плохо приспособленном для театра, к тому же требующем капитального ремонта. Что, нашим детям и внукам не нужен театр кукол? Похоже, что так.

Да, театр молодежи при участии нашего комитета получил первые 4,5 млн рублей, но эти деньги могут быть использованы только на косметический ремонт. А между тем здание нуждается в серьезном капитальном ремонте. За это мы уже три года бьемся. Нужно либо реконструировать здание (но реконструкция будет стоить больших денег, и театр придется закрыть на долгие годы), либо вообще построить новый театр.

Проблема на контроле у депутата Госдумы Виктора Пинского, который и поднимал этот вопрос. И комитет регулярно держит связь с руководством театра. Эту проблему необходимо решать.

Театру имени Горького, можно сказать, повезло. Мы включены в соответствующую федеральную программу на 2013−2020 годы, в рамках которой на реконструкцию театра должна быть выделена достаточно крупная сумма 850 млн рублей из федерального бюджета и 120 млн из краевого бюджета на условиях софинансирования. Речь идет о средствах, необходимых для того, чтобы полностью закрыть театр на реконструкцию на два года минимум.

Надо радоваться тому, что федералы заинтересованы в том, чтобы во Владивостоке реконструировался театр. Но чтобы это состоялось, нужно выполнить условия программы — обеспечить софинансирование из регионального бюджета. Конечно, будем этого добиваться. Сейчас будем ходатайствовать о выделении денег на разработку проектно-сметной документации. На это тоже уйдет время. Ведь это конкурсы, это тендеры и так далее.

Я уже говорил о том, что театра оперы и балета, цирк, «Фетисов Арена» — это замечательно. Но у людей кошелек один, они должны что-то выбирать. И тут возникает конкуренция. Однако конкуренция должны быть здоровой. И следует помнить, что помимо вновь открытых или реконструированных объектов культуры в Приморье есть учреждения, которые существуют в крае давно и которыми нужно серьезно заниматься. Нужно помнить и о музыкальных школах, картинных галереях, музеях и так далее.

— Есть ли еще какие-нибудь тревожные, по вашему мнению, моменты в проекте краевого бюджета?

На 33,5 млн рублей, или на 87% уменьшаются расходы на обеспечение проведение социально значимых культурных мероприятий. На 1,9 млн рублей — на организацию проведение культурных мероприятий департаментом культуры Приморского края. Наверное, можно было бы еще больше уменьшить. А лучше бы взять и перебросить эти деньги на повышение зарплат сотрудников учреждений культуры или на нужды тех же музеев и картинных галерей. Так ведь за эти деньги нужно было биться, как это делает каждый профильный департамент!

По моему, сегодня департамент культуры Приморского края серьезно хромает. Об этом нужно говорить. Это моя боль. Отсутствие продолжительное время руководителя департамента увеличивает неразбериху и хаос, которые там процветают. Сейчас там очередной исполняющий обязанности. Соответственно эти обязанности и исполняются.

— Как вы думаете, с приходом нового главы края возможны какие-нибудь изменения?

— Возможны. Я говорю об этом крайне ответственно. После встреч с врио губернатора на уровне Законодательного собрания и фракции «Единой России» я могу сказать, что в край пришел очень серьезный и здравомыслящий человек, способный решить многие вопросы.

В свое время мы увлеклись строительством объектов саммита и созданием Мариинки и упустили то, чем занимаются повседневно люди. Я верю, что наша беспокойство за судьбу всей приморской культуры будет услышано.

— На примере спортсменов мы это видим. Врио губернатора обещал разобраться в ситуации, в которую попал футбольный клуб «Луч». И разобрался. Ситуация с «Лучом» разрешилась.

— Не берусь судить об этом. Просто рад, что появился человек, которого зовут Руслан Кондратов, руководитель компании, являющейся генеральным спонсором кинофестиваля. Нужно только пожать ему руку и поблагодарить от имени приморских болельщиков.

Теперь «Лучу» надо играть! И надо, чтобы в команде играли не легионеры, а свои воспитанники. Впрочем, это очень трудно. Мы утратили советскую школу футбола, которая держалась на отечественных мастерах.

То, что за спорт взялся врио губернатора, порождает надежду на то, что «Луч» наконец-то станет светом в конце туннеля.

— А могут ли появиться спонсоры для учреждений культуры в муниципальных образованиях?

— Вряд ли. В муниципалитетах слишком много проблем, которые нужно решить в первую очередь. Зарплата, дороги, коммуналка, переселение из ветхого и аварийного жилья. Несчастную школу в Рощино строят в течение 10-ти лет! И никто еще со стыда не сгорел.

А возьмите вопрос бесплатного питания в школах? 21 рубль в день на одного школьника это что такое? А обеспечение дровами и углем на селе? А тарифы на электроэнергию и тепло?

— Чувствуется, проблемы муниципалитетов не менее близки вам, чем проблемы владивостокских театров.

— Я, как и все мои товарищи по фракции «Единой России» в Законодательном собрании, работаю также и на территории края. В частности курирую Арсеньев по поручению фракции «Единой России». В свое время было выделено более 40 млн рублей на ремонт дорог и благоустройство Арсеньевского городского округа. Это была инициатива фракции, и я серьезно этим занимался.