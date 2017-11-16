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06:20 (мск), источник: РИА Новости

Комиссия выберет двух кандидатов на пост мэра Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Прием документов на конкурс по выбору мэра Владивостока стартует 20 ноября, в конце декабря комиссия предложит думе Владивостока две кандидатуры на пост главы города, сообщила РИА Новости представитель думы.

Источник: РИА Новости

По ее словам, в четверг утвержден состав комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы города Владивостока. Ее председателем стал врио вице-губернатора Приморского края Дмитрий Братыненко.

Вместо предложенного в состав конкурсной комиссии депутата думы Владивостока от ЛДПР Василия Васильева, который взял самоотвод, потому что планирует претендовать на пост мэра, в комиссии утвержден депутат от ЕР Владимир Исаков.

«Сегодня также прошло первое заседание комиссии, на нем принято решение об объявлении конкурса на замещение должности мэра. Прием документов на участие в конкурсе начнется 20 ноября, продлится до 4 декабря. После документы поступят в конкурсную комиссию, где будут рассмотрены. Первый этап отбора пройдет 13 декабря. Второй — 15 декабря. После этого в конце декабря комиссия представит две кандидатуры думе», — сказала собеседница агентства.

В начале ноября отстраненный с поста мэра Владивостока и находящийся под следствием Игорь Пушкарев написал заявление об отставке. По версии следствия, с 2008 по 2015 годы Пушкарев за взятки на общую сумму 75 миллионов рублей препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем вместе с директором МУП «Дороги Владивостока» он обеспечил победу в конкурсе этого предприятия и заключил с ним контракты на сумму 1,2 миллиарда рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы «Востокцемент».

В результате близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний группы «Востокцемент» дивиденды в размере 471,7 миллиона рублей. Кроме того, «Дорогам Владивостока» был причинен ущерб на 143,6 миллиона рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость аналогичной продукции других поставщиков, уточнили в Генпрокуратуре.

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