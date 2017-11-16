Путин наградил Городецкого Орденом Дружбы

Вчера, 15 ноября, в Екатерининском зале Московского Кремля состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации, которую всегда отличает особая торжественная атмосфера.
«Ведь здесь, в Кремле, мы чествуем выдающихся граждан России, которые своим трудом, талантом, мужеством возвышают родную страну, — сказал Владимир Путин. — Каждому поколению нужны люди, способные вдохновлять, задавать ориентиры, совершать героические поступки. Сегодня они здесь, в этом зале».
Президент РФ отметил высочайший уровень подготовки и умение эффективно решать сложнейшие задачи наших космонавтов. «Хочу еще раз выразить признательность бывшим руководителям регионов Российской Федерации, которые будут работать на новых участках. Уверен, ваш опыт, профессиональные качества обязательно послужат на благо страны, — заявил глава государства. — Благодарю вас за честное, ответственное, неравнодушное отношение к своему делу. Желаю, безусловно, новых свершений и всего самого-самого доброго».
Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий был награжден Орденом Дружбы. Такую же награду Президент вручил бывшему главе Омской области Виктору Назарову. А экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский получил Орден Александра Невского.
«Дорогие друзья, я еще раз всех вас поздравляю, — цитирует Владимира Путина пресс-служба Президента. — Для того чтобы решать сложные задачи, нужны люди, которые горят своим делом, посвящают этому всю свою жизнь, добиваются прорывных решений. Какими бы невероятными идеями они не руководствовались, они добиваются успеха. Такие люди сегодня здесь. Мы все будем ориентироваться на вас, и я тоже. Поздравляю вас».