Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Михаилом Задорновым
7 неловких вопросов сексологу
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
Зачем США 20 тысяч миротворцев в Донбассе
Сбившая насмерть "пьяного мальчика" обратилась к суду с просьбой
Грязная тайна РаккиНе станет ли секретный пакт, позволивший сотням боевиков группировки «Исламское государство» и их семьям покинуть Ракку, угрозой для мира?
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
07:14 (мск), источник: VN.ru

Путин наградил Городецкого Орденом Дружбы

В Екатерининском зале Московского Кремля состоялась церемония вручения государственных наград. Владимир Путин наградил орденами сибирских губернаторов, ушедших в отставку осенью этого года. Кроме них награды получили космонавты, рабочие, врачи и Филипп Киркоров.

Источник: Пресс-служба Президента России

Вчера, 15 ноября, в Екатерининском зале Московского Кремля состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации, которую всегда отличает особая торжественная атмосфера.

«Ведь здесь, в Кремле, мы чествуем выдающихся граждан России, которые своим трудом, талантом, мужеством возвышают родную страну, — сказал Владимир Путин. —  Каждому поколению нужны люди, способные вдохновлять, задавать ориентиры, совершать героические поступки. Сегодня они здесь, в этом зале».

Президент РФ отметил высочайший уровень подготовки и умение эффективно решать сложнейшие задачи наших космонавтов. «Хочу еще раз выразить признательность бывшим руководителям регионов Российской Федерации, которые будут работать на новых участках. Уверен, ваш опыт, профессиональные качества обязательно послужат на благо страны, — заявил глава государства. —  Благодарю вас за честное, ответственное, неравнодушное отношение к своему делу. Желаю, безусловно, новых свершений и всего самого-самого доброго».

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий был награжден Орденом Дружбы. Такую же награду Президент вручил бывшему главе Омской области Виктору Назарову. А экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский получил Орден Александра Невского.

«Дорогие друзья, я еще раз всех вас поздравляю, — цитирует Владимира Путина пресс-служба Президента. —  Для того чтобы решать сложные задачи, нужны люди, которые горят своим делом, посвящают этому всю свою жизнь, добиваются прорывных решений. Какими бы невероятными идеями они не руководствовались, они добиваются успеха. Такие люди сегодня здесь. Мы все будем ориентироваться на вас, и я тоже. Поздравляю вас».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
30 желаний в час могут загадать новосибирцы в ночь на 18 ноября
Госдеп: в РФ неправильно истолковывают закон США об иноагентах
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Следствие назвало версии крушения самолета в Хабаровском крае
Совет учредителей WADA отказался восстановить РУСАДА в правах
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь