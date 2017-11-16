Путин наградил Городецкого Орденом Дружбы

«Ведь здесь, в Кремле, мы чествуем выдающихся граждан России, которые своим трудом, талантом, мужеством возвышают родную страну, — сказал Владимир Путин. — Каждому поколению нужны люди, способные вдохновлять, задавать ориентиры, совершать героические поступки. Сегодня они здесь, в этом зале».

Президент РФ отметил высочайший уровень подготовки и умение эффективно решать сложнейшие задачи наших космонавтов. «Хочу еще раз выразить признательность бывшим руководителям регионов Российской Федерации, которые будут работать на новых участках. Уверен, ваш опыт, профессиональные качества обязательно послужат на благо страны, — заявил глава государства. — Благодарю вас за честное, ответственное, неравнодушное отношение к своему делу. Желаю, безусловно, новых свершений и всего самого-самого доброго».