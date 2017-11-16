Парыгина рассказала, как научилась в Омске экономить

Накануне департамент финансов и контроля администрации города отчитался об экономии 22 млн рублей, которые будут внесены в бюджет уже в рамках новых поправок. Документ направлен в Омский городской Совет.

«Всего с начала 2017 года за счет своевременного рефинансирования и реструктуризации муниципальных долговых обязательств на более выгодных условиях, соответствующих конъюнктуре финансового рынка, экономия бюджетных средств составила 150 миллионов рублей», — сказала вице-мэр, директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина.