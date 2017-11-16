Парыгина рассказала, как научилась в Омске экономить
Омску удалось сэкономить на обслуживании муниципального долга 150 млн рублей.
Омску удалось сэкономить на обслуживании муниципального долга 150 млн рублей.
Накануне департамент финансов и контроля администрации города отчитался об экономии 22 млн рублей, которые будут внесены в бюджет уже в рамках новых поправок. Документ направлен в Омский городской Совет.
«Всего с начала 2017 года за счет своевременного рефинансирования и реструктуризации муниципальных долговых обязательств на более выгодных условиях, соответствующих конъюнктуре финансового рынка, экономия бюджетных средств составила 150 миллионов рублей», — сказала
Внушительной экономии средств администрация города сумела добиться, по словам чиновников, благодаря рациональной политике по оптимизации муниципального кредитного портфеля. Мэрия берет новые кредиты под более низкий процент, чтобы гасить старые дорогие займы.