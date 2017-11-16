15 новобранцев отправил Андрей Травников в Кремль
Президентский полк пополнится молодыми солдатами из Новосибирской области. Проводить новобранцев приехал на железнодорожный вокзал врио губернатора региона Андрей Травников, сообщает
Президентский полк пополнится молодыми солдатами из Новосибирской области. Проводить новобранцев приехал на железнодорожный вокзал врио губернатора региона Андрей Травников, сообщает
Торжественное мероприятие состоялось на перроне железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» в 8.30. Андрей Травников поздравил 15 молодых людей с началом военной службы и вручил им памятные повестки. На проводах также присутствовали родственники новобранцев.
Глава региона, напутствуя призывников, напомнил, что Президентский полк — всегда на виду, и служба в нем — большая честь. «Очень почетно, что Новосибирская область входит в число регионов, откуда производится набор в элитное воинское подразделение», — подчеркнул Андрей Травников и поделился воспоминаниями о том, как он сам 27 лет назад уходил служить в армию.
Новосибирская область одна из немногих в Сибири ежегодно отправляет в Кремль военнослужащих, где они обеспечивают охрану объектов Московского Кремля — официальной резиденции Президента РФ, других важных государственных объектов, участвуют в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, несут службу у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
Все молодые люди проходят строгий отбор в соответствии с требованиями. Они безупречны в моральном отношении и имеют высокие деловые качества, хорошо владеют русским языком, отлично развиты физически, имеют рост 175−190 сантиметров, острое зрение и способность разбирать шепот на дистанции не менее шести метров. Еще один из важных критериев отбора — отсутствие татуировок.
До этого в последний раз Новосибирская область пополняла Президентский полк 18 мая 2017 года. Тогда на службу в Кремль отправились также 15 человек.