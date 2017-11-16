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07:07 (мск), источник: VN.ru

15 новобранцев отправил Андрей Травников в Кремль

Президентский полк пополнится молодыми солдатами из Новосибирской области. Проводить новобранцев приехал на железнодорожный вокзал врио губернатора региона Андрей Травников, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Источник: VN.ru

Торжественное мероприятие состоялось на перроне железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» в 8.30. Андрей Травников поздравил 15 молодых людей с началом военной службы и вручил им памятные повестки. На проводах также присутствовали родственники новобранцев.

Глава региона, напутствуя призывников, напомнил, что Президентский полк — всегда на виду, и служба в нем — большая честь. «Очень почетно, что Новосибирская область входит в число регионов, откуда производится набор в элитное воинское подразделение», — подчеркнул Андрей Травников и поделился воспоминаниями о том, как он сам 27 лет назад уходил служить в армию.

Новосибирская область одна из немногих в Сибири ежегодно отправляет в Кремль военнослужащих, где они обеспечивают охрану объектов Московского Кремля — официальной резиденции Президента РФ, других важных государственных объектов, участвуют в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, несут службу у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Все молодые люди проходят строгий отбор в соответствии с требованиями. Они безупречны в моральном отношении и имеют высокие деловые качества, хорошо владеют русским языком, отлично развиты физически, имеют рост 175−190 сантиметров, острое зрение и способность разбирать шепот на дистанции не менее шести метров. Еще один из важных критериев отбора — отсутствие татуировок.

До этого в последний раз Новосибирская область пополняла Президентский полк 18 мая 2017 года. Тогда на службу в Кремль отправились также 15 человек.

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