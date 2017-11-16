И. о. омского мэра Сергей Фролов перейдёт в правительство с 22 ноября
Врио губернатора уже подписал официальный указ.
Врио губернатора уже подписал официальный указ.
Врио Губернатора Омской области Александр Бурков подписал распоряжение о кадровом назначении, сообщает портал областного правительства.
15 ноября глава региона Александр Бурков завизировал документ, которым назначает Сергея Фролова с 22 ноября 2017 года заместителем председателя правительства Омской области. К новым обязанностям назначенный