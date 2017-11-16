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07:05 (мск), источник: АиФ Омск

И. о. омского мэра Сергей Фролов перейдёт в правительство с 22 ноября

Врио губернатора уже подписал официальный указ.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Врио Губернатора Омской области Александр Бурков подписал распоряжение о кадровом назначении, сообщает портал областного правительства.

15 ноября глава региона Александр Бурков завизировал документ, которым назначает Сергея Фролова с 22 ноября 2017 года заместителем председателя правительства Омской области. К новым обязанностям назначенный вице-председатель регионального кабинета министров приступит сразу после выборов областного градоначальника, обязанности которого будет исполнять до заседания горсовета 22 ноября, на котором депутаты должны выбрать мэра.

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