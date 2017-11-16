И. о. омского мэра Сергей Фролов перейдёт в правительство с 22 ноября

15 ноября глава региона Александр Бурков завизировал документ, которым назначает Сергея Фролова с 22 ноября 2017 года заместителем председателя правительства Омской области. К новым обязанностям назначенный вице-председатель регионального кабинета министров приступит сразу после выборов областного градоначальника, обязанности которого будет исполнять до заседания горсовета 22 ноября, на котором депутаты должны выбрать мэра.