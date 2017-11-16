Владимир Путин вручил госнаграды сибирским экс-губернаторам

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин провел торжественную церемонию вручения государственных наград. Ее гостями стали пять десятков россиян, добившихся высоких результатов в своей деятельности. В числе награжденных — бывшие губернаторы сибирских регионов.

В частности, бывший глава Красноярского края Виктор Толоконский был удостоен ордена Александра Невского. Экс-главы Омской и Новосибирской областей Виктор Назаров и Владимир Городецкий получили ордена Дружбы.

Глава государства выразил признательность бывшим руководителям регионов, которые будут работать на новых местах.

«Уверен, ваш опыт, профессиональные качества обязательно будут востребованы на благо страны», — обратился Путин к награжденным экс-губернаторам.