Владимир Путин вручил госнаграды сибирским экс-губернаторам
Глава государства выразил признательность бывшим руководителям регионов.
Глава государства выразил признательность бывшим руководителям регионов.
Президент РФ Владимир Путин провел торжественную церемонию вручения государственных наград. Ее гостями стали пять десятков россиян, добившихся высоких результатов в своей деятельности. В числе награжденных — бывшие губернаторы сибирских регионов.
В частности, бывший глава Красноярского края Виктор Толоконский был удостоен ордена Александра Невского.
Глава государства выразил признательность бывшим руководителям регионов, которые будут работать на новых местах.
«Уверен, ваш опыт, профессиональные качества обязательно будут востребованы на благо страны», — обратился Путин к награжденным
Ранее президент заявлял, что каждый из губернаторов на своем месте сделал максимум возможного для стабилизации экономической ситуации и создания условий для дальнейшего развития регионов. Также Путин отметил, что сам он продолжит воспринимать бывших глав регионов как членов своей команды.