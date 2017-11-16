Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Путин впервые поговорил с лидерами ДНР и ЛНР
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
Сбившая насмерть "пьяного мальчика" обратилась к суду с просьбой
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
Киев о решении Минска в ООН: «Это второй нож в спину Украины»
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40
Андреева заявила, что всегда прислушивается к мнению Бондарчука
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
07:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Владимир Путин вручил госнаграды сибирским экс-губернаторам

Глава государства выразил признательность бывшим руководителям регионов.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин провел торжественную церемонию вручения государственных наград. Ее гостями стали пять десятков россиян, добившихся высоких результатов в своей деятельности. В числе награжденных — бывшие губернаторы сибирских регионов.

В частности, бывший глава Красноярского края Виктор Толоконский был удостоен ордена Александра Невского. Экс-главы Омской и Новосибирской областей Виктор Назаров и Владимир Городецкий получили ордена Дружбы.

Глава государства выразил признательность бывшим руководителям регионов, которые будут работать на новых местах.

«Уверен, ваш опыт, профессиональные качества обязательно будут востребованы на благо страны», — обратился Путин к награжденным экс-губернаторам.

Ранее президент заявлял, что каждый из губернаторов на своем месте сделал максимум возможного для стабилизации экономической ситуации и создания условий для дальнейшего развития регионов. Также Путин отметил, что сам он продолжит воспринимать бывших глав регионов как членов своей команды.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Мэрия Красноярска опубликовала планы по застройке города до 2033 года
Госдеп: в РФ неправильно истолковывают закон США об иноагентах
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Следствие назвало версии крушения самолета в Хабаровском крае
Совет учредителей WADA отказался восстановить РУСАДА в правах
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь