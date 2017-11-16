Бабурин решил участвовать в выборах президента России
Лидер партии «Российский общенародный союз» омич Сергей Бабурин, по информации «СуперОмска», принял принципиальное решение об участии в выборах президента России в 2018 году.
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Лидер партии «Российский общенародный союз» омич Сергей Бабурин, по информации «СуперОмска», принял принципиальное решение об участии в выборах президента России в 2018 году.
На 22 декабря назначено проведение съезда партии, на котором выдвижение Бабурина будет оформлено официально.
Накануне в Москве прошло заседание президиума партии «Российский общенародный союз». Президиум определился с датой проведение съезда. Также было объявлено о решении Сергея Бабурина стать кандидатом в президенты.