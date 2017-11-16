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07:40 (мск), источник: СуперОмск

Бабурин решил участвовать в выборах президента России

Лидер партии «Российский общенародный союз» омич Сергей Бабурин, по информации «СуперОмска», принял принципиальное решение об участии в выборах президента России в 2018 году.

На 22 декабря назначено проведение съезда партии, на котором выдвижение Бабурина будет оформлено официально.

Накануне в Москве прошло заседание президиума партии «Российский общенародный союз». Президиум определился с датой проведение съезда. Также было объявлено о решении Сергея Бабурина стать кандидатом в президенты.

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