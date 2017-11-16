В Башкирии на кресло мэра Сибая претендуют пять кандидатов

Борьбу за кресло мэра ведут директор АНО «Центр социального обслуживания населения «Азатлык» Ильгам Абдулгужин, заместитель главы администрации по экономике, предпринимательству и финансовым вопросам Караидельского района Рустем Афзалов, заместитель директора ООО «Абзелилзаготснаб» Руслан Ишмухаметов, директор Сибайского колледжа искусств Азат Камбулатов, заместитель генерального директора ООО «Холдинг Башбизнес» Раис Тайбугин.

Экспертная комиссия Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» по оценке уровня знаний кандидатов на замещение вакантной должности главы местной администрации является лишь одним из этапов при утверждении на ответственный пост главы администрации муниципального образования.