Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон»
7 неловких вопросов сексологу
Игорь Сечин развелся
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
В Латвии похоронили сатирика Михаила Задорнова
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Разведка ФРГ: «Не следует больше питать надежды по вопросу Крыма»
СМИ: Доллар потерял главную опору
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
07:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на кресло мэра Сибая претендуют пять кандидатов

УФА, 16 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. На должность мэра Сибая претендуют пять кандидатов. Члены экспертной комиссии АСМО РБ оценили уровень знаний кандидатов на замещение должности главы администрации городского округа по контракту.

Источник: Башинформ

Борьбу за кресло мэра ведут директор АНО «Центр социального обслуживания населения «Азатлык» Ильгам Абдулгужин, заместитель главы администрации по экономике, предпринимательству и финансовым вопросам Караидельского района Рустем Афзалов, заместитель директора ООО «Абзелилзаготснаб» Руслан Ишмухаметов, директор Сибайского колледжа искусств Азат Камбулатов, заместитель генерального директора ООО «Холдинг Башбизнес» Раис Тайбугин.

Экспертная комиссия вынесла оценку «уровень знаний соответствует» трем кандидатам: Ильгаму Абдулгужину, Рустему Афзалову и Азату Камбулатову.

Экспертная комиссия Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» по оценке уровня знаний кандидатов на замещение вакантной должности главы местной администрации является лишь одним из этапов при утверждении на ответственный пост главы администрации муниципального образования.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Госдеп: в РФ неправильно истолковывают закон США об иноагентах
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Следствие назвало версии крушения самолета в Хабаровском крае
Совет учредителей WADA отказался восстановить РУСАДА в правах
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь