Дарига Назарбаева возглавила общественный совет МИД

В своем вступительном слове Дарига Назарбаева подчеркнула, что главной задачей Общественного совета остается обеспечение прямой связи внешнеполитического ведомства и гражданского общества. В соответствии с повесткой дня заседания министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов выступил с развернутым докладом об итогах участия казахстанской делегации в общих дебатах 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также приоритетах членства Казахстана в Совете Безопасности ООН. В своей деятельности в глобальной организации по поддержанию мира и безопасности министерство руководствуется основными положениями специального политического обращения Президента Нурсултана Назарбаева «Казахстанское концептуальное видение упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира», представленного в январе этого года на открытых дебатах Совета Безопасности ООН.

Глава ведомства проинформировал о подготовке к председательству Казахстана в Совете Безопасности ООН в январе 2018 года, главными темами которого станут продвижение резолюции по Центральной Азии и Афганистану, а также вопросы противодействия терроризму. В ходе заседания также были заслушаны отчеты об итогах работы Совета по ключевым направлениям. В частности, результаты по информационно-имиджевому направлению работы Общественного совета изложил в своем выступлении президент объединения юридических лиц «Интернет-ассоциация Казахстана» Шавкат Сабиров. О работе экспертно-аналитического блока работы информировали директор Департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел Алим Кирабаев и директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Зарема Шаукенова. Отмечено, что срок действующей Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014−2020 годы заканчивается в 2019 году.



В этой связи Министерство иностранных дел совместно с Казахстанским институтом стратегических исследований и экспертным сообществом приступили к разработке новой Концепции внешней политики. По общему мнению участников заседания, в связи с беспрецедентной турбулентностью и высокой динамикой международных процессов требуется адаптация отдельных направлений казахстанской внешней политики в новой редакции документа, содержание которого должно быть качественно выверено, а основные пункты и разделы должны адекватно отвечать превалирующим глобальным и региональным трендам. С докладом на тему «О резервах экономии расходов на внешнеполитическую деятельность» выступил член республиканского общественного объединения «Объединение казахстанских дипломатов» Болат Нургалиев.



В ходе мероприятия свое выступление на тему «Реализация основных направлений сотрудничества Центра международного права и Общественного совета» представила преподаватель и сотрудник Центра международного права Казахского гуманитарно-юридического университета Лилия Испенбетова. Данное взаимодействие ведется в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве между Министерством иностранных дел и АО «Университет КАЗГЮУ», подписанного в ходе одного из прошлых заседаний совета в январе 2017 года. За вклад в становление и развитие дипломатической Республики Казахстан, отмечающей в 2017 году свое 25-летие, Дариге Назарбаевой была вручена соответствующая юбилейная медаль.