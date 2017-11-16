Дарига Назарбаева возглавила общественный совет МИД
Выступая на заседании совета, министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов отметил, что Казахстан использует членство в Совете Безопасности ООН для продвижения своих национальных интересов.
Выступая на заседании совета, министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов отметил, что Казахстан использует членство в Совете Безопасности ООН для продвижения своих национальных интересов.
Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Дарига Назарбаева избрана новым председателем Общественного совета по вопросам деятельности Министерства иностранных дел Казахстана. Очередное заседание Совета состоялось 15 ноября в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан, сообщили 365info.kz в
Дарига Назарбаева сменила на данном посту депутата, председателя Комитета по
В своем вступительном слове Дарига Назарбаева подчеркнула, что главной задачей Общественного совета остается обеспечение прямой связи внешнеполитического ведомства и гражданского общества. В соответствии с повесткой дня заседания министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов выступил с развернутым докладом об итогах участия казахстанской делегации в общих дебатах 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также приоритетах членства Казахстана в Совете Безопасности ООН. В своей деятельности в глобальной организации по поддержанию мира и безопасности министерство руководствуется основными положениями специального политического обращения Президента Нурсултана Назарбаева «Казахстанское концептуальное видение упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира», представленного в январе этого года на открытых дебатах Совета Безопасности ООН.
«Казахстан использует свое членство в СБ для продвижения собственных национальных интересов, заключающихся, прежде всего, в укреплении стабильности и безопасности в Центральной Азии, которая впервые в истории ООН представлена в Совете Безопасности», — сказал Кайрат Абдрахманов.
Глава ведомства проинформировал о подготовке к председательству Казахстана в Совете Безопасности ООН в январе 2018 года, главными темами которого станут продвижение резолюции по Центральной Азии и Афганистану, а также вопросы противодействия терроризму. В ходе заседания также были заслушаны отчеты об итогах работы Совета по ключевым направлениям. В частности, результаты по
В этой связи Министерство иностранных дел совместно с Казахстанским институтом стратегических исследований и экспертным сообществом приступили к разработке новой Концепции внешней политики. По общему мнению участников заседания, в связи с беспрецедентной турбулентностью и высокой динамикой международных процессов требуется адаптация отдельных направлений казахстанской внешней политики в новой редакции документа, содержание которого должно быть качественно выверено, а основные пункты и разделы должны адекватно отвечать превалирующим глобальным и региональным трендам. С докладом на тему «О резервах экономии расходов на внешнеполитическую деятельность» выступил член республиканского общественного объединения «Объединение казахстанских дипломатов» Болат Нургалиев.
В ходе мероприятия свое выступление на тему «Реализация основных направлений сотрудничества Центра международного права и Общественного совета» представила преподаватель и сотрудник Центра международного права Казахского
Очередное заседание Общественного совета по вопросам деятельности Министерства иностранных дел Республики Казахстан запланировано на весну 2018 года.