Елена Мизулина спела гимн России в омском парке

Было и разрезание ленточки, и представление от Омского казачьего общества и клуба «Кованая рать — Служилые люди Сибири», и речи высокопоставленных спикеров.

Но перед тем, как ораторы подошли к микрофонам, прозвучал гимн Российской Федерации. Кто мог — подпевал хору. Серьезно и сосредоточенно исполняла слова гимна сенатор от Омской области Елена Мизулина. Политик вдохновлено пропела гимн и завершила эту миссию улыбкой.

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