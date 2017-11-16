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07:43 (мск), источник: СуперОмск

Елена Мизулина спела гимн России в омском парке

Торжественная церемония открытия исторического парка «Россия — Моя история» получилось эффектной.

Было и разрезание ленточки, и представление от Омского казачьего общества и клуба «Кованая рать — Служилые люди Сибири», и речи высокопоставленных спикеров.

Но перед тем, как ораторы подошли к микрофонам, прозвучал гимн Российской Федерации. Кто мог — подпевал хору. Серьезно и сосредоточенно исполняла слова гимна сенатор от Омской области Елена Мизулина. Политик вдохновлено пропела гимн и завершила эту миссию улыбкой.

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Отметим, что компанию Мизулиной составила заместитель полномочного представителя президента в СФО Любовь Бурда. Светловолосые дамы в окружении статных мужчин оказались чуть ли не единственными, кто решил подпевать хору.

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