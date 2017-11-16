Суд огласит приговор экс-замминистру по ЧС Бегуну 16 ноября
Прокурор попросил для Бегуна восемь лет колонии с конфискацией имущества, а для его подельника — пять лет «домашней химии».
Прокурор попросил для Бегуна восемь лет колонии с конфискацией имущества, а для его подельника — пять лет «домашней химии».
МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Суд Заводского района Минска в четверг огласит приговор бывшему заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Дмитрию Бегуну, сообщили в суде.
По версии следствия, Бегун получил от предпринимателя более 100 миллионов неденоминированных рублей, 4 тысячи деноминированных и 5 тысяч долларов.
«16 ноября в 10:30 часов в суде Заводского района Минска состоится оглашение судебного постановления в отношении бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям и бывшего директора ООО «РМ Грифреставрация», — сообщила Sputnik официальный представитель суда Заводского района Татьяна Брысина.
По ее словам, Бегуну предъявлено обвинение по ч.3 ст. 430 «Получение взятки», второму фигуранту — по ч.5 ст. 16 и ч.2 ст. 431 «Дача взяток» Уголовного кодекса Беларуси.
Как ранее сообщал Sputnik, гособвинитель попросил суд приговорить
Бегуна задержали в марте текущего года, с тех пор он находится под стражей. О том, что Бегун попался на взятке, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилев.