Суд огласит приговор экс-замминистру по ЧС Бегуну 16 ноября

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Суд Заводского района Минска в четверг огласит приговор бывшему заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Дмитрию Бегуну, сообщили в суде.

По версии следствия, Бегун получил от предпринимателя более 100 миллионов неденоминированных рублей, 4 тысячи деноминированных и 5 тысяч долларов.

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«16 ноября в 10:30 часов в суде Заводского района Минска состоится оглашение судебного постановления в отношении бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям и бывшего директора ООО «РМ Грифреставрация», — сообщила Sputnik официальный представитель суда Заводского района Татьяна Брысина.

По ее словам, Бегуну предъявлено обвинение по ч.3 ст. 430 «Получение взятки», второму фигуранту — по ч.5 ст. 16 и ч.2 ст. 431 «Дача взяток» Уголовного кодекса Беларуси.

Как ранее сообщал Sputnik, гособвинитель попросил суд приговорить экс-замминистра МЧС Бегуна к восьми годам лишения свободы, второго фигуранта — бизнесмена Александра Грица — к 5 годам ограничения свободы без направления в исправительную колонию (так называемой «домашней химии»).