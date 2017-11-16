Замминистра МВД Александр Горовой провёл совещание в Красноярске
Первый заместитель министра МВД России провёл в Красноярске совещание с руководителями краевого главка, ФСБ, нацгвардии, правительства.
Первый заместитель министра МВД России провёл в Красноярске совещание с руководителями краевого главка, ФСБ, нацгвардии, правительства.
Александр Горовой прибыл в краевой центр накануне, и его визит был связан в том числе с подготовкой предстоящей Универсиады. Особое внимание было посвящено обеспечению безопасности во время всемирных студенческих игр.