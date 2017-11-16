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07:59 (мск), источник: Вести - Красноярск

Замминистра МВД Александр Горовой провёл совещание в Красноярске

Первый заместитель министра МВД России провёл в Красноярске совещание с руководителями краевого главка, ФСБ, нацгвардии, правительства.

Источник: Вести - Красноярск

Александр Горовой прибыл в краевой центр накануне, и его визит был связан в том числе с подготовкой предстоящей Универсиады. Особое внимание было посвящено обеспечению безопасности во время всемирных студенческих игр.

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