Нового мэра Барабинска выберут 12 декабря

Отставку мэра Барабинска Максима Овсянникова народные избранники приняли неделю назад. Теперь определять, кто же станет новым градоначальником, предстоит конкурсной комиссии, в состав которой войдут депутаты городского совета и представители районной администрации. Принимать заявки от претендентов на пост градоначальника будут до 8 декабря. А уже 12 декабря пройдет сам конкурс на должность мэра. До этого времени исполнять обязанности градоначальника продолжит Александр Кибальников.

Большая часть барабинцев за смену не только мэра, но и его заместителей. Выдвинет ли кто-либо из них свою кандидатуру на пост градоначальника, пока неизвестно.

Среди возможных кандидатур на пост мэра Барабинска называют Александра Кибальникова и Евгения Суслова, он заместитель и возглавляет управление градостроительства и ЖКХ администрации города Барабинска.

Напомним, бывшего мэра Барабинска Максима Овсянникова подозревают в халатности, ненадлежащем исполнении своих обязанностей, повлекшем нарушение прав граждан. В результате чего несколько десятков семей так и не получили квартиры в новом доме, строительство которого так и не было завершено. Сумма ущерба, по оценке следователей, составила 39 миллионов рублей. Не менее резонансной стала и история с остановкой на улице Газовиков, которая обошлась бюджету в полмиллиона рублей.