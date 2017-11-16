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08:13 (мск), источник: VN.ru

Нового мэра Барабинска выберут 12 декабря

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Барабинска Новосибирской области объявят сегодня, 16 ноября. Проект решения сессии в одной из социальных сетей опубликовал депутат городского совета Константин Терещенко.

Отставку мэра Барабинска Максима Овсянникова народные избранники приняли неделю назад. Теперь определять, кто же станет новым градоначальником, предстоит конкурсной комиссии, в состав которой войдут депутаты городского совета и представители районной администрации. Принимать заявки от претендентов на пост градоначальника будут до 8 декабря. А уже 12 декабря пройдет сам конкурс на должность мэра. До этого времени исполнять обязанности градоначальника продолжит Александр Кибальников.

Большая часть барабинцев за смену не только мэра, но и его заместителей. Выдвинет ли кто-либо из них свою кандидатуру на пост градоначальника, пока неизвестно.

Среди возможных кандидатур на пост мэра Барабинска называют Александра Кибальникова и Евгения Суслова, он заместитель и возглавляет управление градостроительства и ЖКХ администрации города Барабинска.

Напомним, бывшего мэра Барабинска Максима Овсянникова подозревают в халатности, ненадлежащем исполнении своих обязанностей, повлекшем нарушение прав граждан. В результате чего несколько десятков семей так и не получили квартиры в новом доме, строительство которого так и не было завершено. Сумма ущерба, по оценке следователей, составила 39 миллионов рублей. Не менее резонансной стала и история с остановкой на улице Газовиков, которая обошлась бюджету в полмиллиона рублей.

Депутаты Барабинска Новосибирской области единогласно приняли отставку мэра.

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