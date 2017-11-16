Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
Зачем США 20 тысяч миротворцев в Донбассе
В Латвии похоронили сатирика Михаила Задорнова
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
71-летняя певица Пеккан выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Кейт Миддлтон вышла в свет в шикарном кремовом пальто (фото)
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
08:17 (мск), источник: Nakanune.ru

Челябинскую область разделят на семь территориальных зон

Глава минэкономразвития Южного Урала Сергей Смольников презентовал на общероссийском форуме стратегического развития в Екатеринбурге Стратегию пространственного развития моногородов Челябинской области до 2035 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Основными направлениями пространственного развития региона он назвал формирование агломераций и индустриальных кластеров, получение статуса ТОСЭР моногородами, разделение Челябинской области на семь территориальных зон.

«В 7 из 16 моногородов трудоспособное население сократится на треть. Это в первую очередь миграционные потери. Они окончательно изменят социальный портрет самых маленьких городов и существенно скажутся на тех, которые в масштабах региона относятся к средним», — подчеркнул министр.

Данная стратегия решает вопрос как свести к минимуму потери человеческого капитала для региона в целом. Для этого необходимо сделать города более привлекательными для людей, бизнеса, промышленности. Смольников отметил, что необходимо создавать экономические центры в регионе, которые будут притягивать инвестиции. Речь идет о создании на базе моногородов ТОСЭР.

Также необходимо укрупнение и усиление муниципалитетов. Так, по словам министра, к 2035 году в статусе городских округов останутся только населенные пункты с численностью населения от 100 тысяч и выше, а также ЗАТО. В частности, будет сформировано семь территориальных зон.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Новый "генсек" "Единой России" собрался в УрФО
Госдеп: в РФ неправильно истолковывают закон США об иноагентах
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Австралийский дипломат погиб в Нью-Йорке во время игры
Спорт
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге Известный американский портал обвинил Российское антидопинговое агентство в несуществующих нарушениях
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Княгиня Монако растрогала соцсети снимком своих близнецов Наследники монаршей семьи покорили сердца интернет-пользователей.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь