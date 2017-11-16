Челябинскую область разделят на семь территориальных зон

Основными направлениями пространственного развития региона он назвал формирование агломераций и индустриальных кластеров, получение статуса ТОСЭР моногородами, разделение Челябинской области на семь территориальных зон.

«В 7 из 16 моногородов трудоспособное население сократится на треть. Это в первую очередь миграционные потери. Они окончательно изменят социальный портрет самых маленьких городов и существенно скажутся на тех, которые в масштабах региона относятся к средним», — подчеркнул министр.

Данная стратегия решает вопрос как свести к минимуму потери человеческого капитала для региона в целом. Для этого необходимо сделать города более привлекательными для людей, бизнеса, промышленности. Смольников отметил, что необходимо создавать экономические центры в регионе, которые будут притягивать инвестиции. Речь идет о создании на базе моногородов ТОСЭР.