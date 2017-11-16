«Ждем сверхжесткое заявление». Борис Дубровский провел экстренное закрытое совещание по экологии

«Ждём сегодня сверхжесткое заявление Дубровского по экологии. Вчера на экстренное закрытое совещание собирали надзорные органы, силовиков, промпредприятия, местные власти. По слухам, разговор был очень нешуточным — гром гремел, молнии летали. Дубровский объявил, что, хотя основные контролирующие полномочия у федералов, он берёт ответственность за улучшение качества воздуха на себя. Конкретику скоро узнаем», — написал политолог.