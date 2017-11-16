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09:08 (мск), источник: Nakanune.ru

«Ждем сверхжесткое заявление». Борис Дубровский провел экстренное закрытое совещание по экологии

Губернатор Борис Дубровский провел экстренное закрытое совещание по проблемам экологии. Об этом в своем блоге сообщил политолог Александр Мельников, передает корреспондент Накануне.RU.

«Ждём сегодня сверхжесткое заявление Дубровского по экологии. Вчера на экстренное закрытое совещание собирали надзорные органы, силовиков, промпредприятия, местные власти. По слухам, разговор был очень нешуточным — гром гремел, молнии летали. Дубровский объявил, что, хотя основные контролирующие полномочия у федералов, он берёт ответственность за улучшение качества воздуха на себя. Конкретику скоро узнаем», — написал политолог.

Напомним, с воскресенья до 11 часов 15 ноября в Челябинске сохранялись неблагоприятные метеоусловия. Горожане жаловались на смог и неприятный запах. Было выявлено превышение предельно-допустимых концентраций по формальдегиду.

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