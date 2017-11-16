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10:41 (мск), источник: АиФ Самара

У главы региона появился общественный советник по IT технологиям

Новый общественный советник считает, что «Самарской области необходимо сильное и просвещенное коммьюнити айтишников».

Источник: Reuters

Директор по дизайну международной IT-компании Acronis Денис Кортунов станет общественным советником врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по информационным технологиям, об этом сам Кортунов сообщил на свое странице в Facebook.

«Ко мне обратился Дмитрий Азаров и предложил мне стать общественным советником Губернатора Самарской области в области информационных технологий. Это было очень неожиданно, так как у меня нет никакого опыта госслужбы. Но мне предложение показалось интересным, поэтому я согласился», — пишет Денис Кортунов.

Денис отмечает, что хорошо знает сферу IT в Самарской области: «Приятно смотреть как бурно развивается IT в соседних регионах: Казань и Ульяновск — большие молодцы, но в Самаре всё как-то вяло. Это нужно менять».

По словам Дениса, он пока плохо представляет, что нужно делать на этой должности. «Но я буду разбираться и вникать — как работает Государство. Начну с простого: буду общаться с людьми из индустрии, узнавать о проблемах, продвигать крутые проекты. Плюс, я вижу два понятных мне направления: а) Сильно прокачать количество и качество разработчиков, дизайнеров, менеджеров и прочих айтишников в регионе (это просто и понятно). б) Начать интегрировать IT с другими областями: производство, образование, медицина и так далее (это сложно и непонятно)», — делится планами Денис.

Денис сообщил, что его основной работой останется компания Acronis, а должность общественного советника Губернатора не подразумевает никакого материального вознаграждения.

«Я очень хорошо отношусь к Дмитрию Азарову и положительно оцениваю его деятельность на посту Мэра Самары. Уверен, что он будет отличным Губернатором и сделает много хороших вещей для Самарской области. Я буду ему помогать. Это не означает, что я займу какую-то активную политическую позицию. У меня есть свое видение картины будущего устройства Мира», — поясняет Денис своё решение.

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