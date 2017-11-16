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08:34 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярского депутата лишили полномочий за коррупцию

Прокуратура потребовала его наказать.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае депутат Емельяновского районного совета попался на нарушении закона о коррупции. Мужчина не сдал декларацию о доходах.

4 мая 2017 года Владимир Прусский был зарегистрирован депутатом Емельяновского районного совета. В соответствии с действующим законом, все депутаты должны подавать сведения как о собственных доходах и имуществе, так и о доходах своей семьи, включая несовершеннолетних детей. 12 мая председатель районного совета напомнил Прусскому о необходимости сдать декларацию, однако мужчина не сделал этого.

В октябре 2017 года прокуратура проверила, как депутаты соблюдают антикоррупционный закон. Оказалось, что Прусский все ещё не представил информацию о доходах и имуществе. Прокуроры потребовали председателя райсовета лишить этого депутата полномочий.

В ноябре 2017 Емельяновский районный совет депутатов решил досрочно прекратить полномочия депутата Прусского в связи с утратой доверия.

В краевой прокуратуре Newslab.ru уточнили, что решение вступило в силу — депутата мандата уже лишили.

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