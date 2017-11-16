Трамп пригласил Назарбаева посетить Вашингтон

«Во время нашего телефонного разговора президент Трамп пригласил меня посетить Белый дом. В связи с тем, что с 1 января следующего года Казахстан председательствует в Совете Безопасности ООН, я там буду. Договорились, что в этот момент я посещу Вашингтон», — сказал Назарбаев на третьем заседании Астанинского клуба.