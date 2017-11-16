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09:14 (мск), источник: Zakon.kz

Трамп пригласил Назарбаева посетить Вашингтон

Об этом Президент сообщил на третьем заседании Астанинского клуба.

Источник: Zakon.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в январе проведет переговоры с Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

«Во время нашего телефонного разговора президент Трамп пригласил меня посетить Белый дом. В связи с тем, что с 1 января следующего года Казахстан председательствует в Совете Безопасности ООН, я там буду. Договорились, что в этот момент я посещу Вашингтон», — сказал Назарбаев на третьем заседании Астанинского клуба.

Президент отметил, что две страны связывают экономические интересы.

«Более 300 американских компаний работают в Казахстане. Они вложили в нашу страну около 50 миллиардов долларов инвестиций. Это крупнейшие нефтяные и энергетические компании. Мы хотим, чтобы это сотрудничество продолжалось», — отметил Назарбаев.

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