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09:29 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Травников анонсировал начало работы над новой стратегией развития Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 16 ноября, ФедералПресс. В Москве прошла встреча врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с членов регионального землячества. На ней Травников анонсировал начало разработки новой стратегии региона. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Как отметил Андрей Травников, обсуждение новой стратегии развития региона будет проходить при широком участии общественности, включая экспертов, активистов, представителей научного и бизнес-сообщества. Земляки, работающие в Москве, также могут внести свои предложения в проект. Также будут задействованы ведущие эксперты стратегического планирования, с которыми уже ведутся переговоры.

Приоритетом стратегии будет являться развитие человеческого капитала, а именно — сфера образования от дошкольного до повышения квалификации специалистов. Речь идет о том, чтобы люди совершенствовали свои знания на протяжении всей жизни, а также о создании резерва управленческих кадров.

Вторым приоритетом является развитие промышленного потенциала региона, третьим — повышение качества эффективности бюджета на всех уровнях. Четвертым пунктом являются инновации в технологическом и управленческом планах.

Врио губернатора выразил уверенность в том, что новая стратеги позволит ускорить развитие Новосибирской области и улучшит качество жизни ее жителей.

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