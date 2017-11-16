Травников анонсировал начало работы над новой стратегией развития Новосибирской области

Как отметил Андрей Травников, обсуждение новой стратегии развития региона будет проходить при широком участии общественности, включая экспертов, активистов, представителей научного и бизнес-сообщества. Земляки, работающие в Москве, также могут внести свои предложения в проект. Также будут задействованы ведущие эксперты стратегического планирования, с которыми уже ведутся переговоры.

Приоритетом стратегии будет являться развитие человеческого капитала, а именно — сфера образования от дошкольного до повышения квалификации специалистов. Речь идет о том, чтобы люди совершенствовали свои знания на протяжении всей жизни, а также о создании резерва управленческих кадров.

Вторым приоритетом является развитие промышленного потенциала региона, третьим — повышение качества эффективности бюджета на всех уровнях. Четвертым пунктом являются инновации в технологическом и управленческом планах.