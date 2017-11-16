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09:26 (мск), источник: Om1.ru

Фролов как первый заместитель мэра Омска дополнительно заработал за год 700 тысяч

Эта сумма стала известна на заседании финансово-бюджетного комитета Горсовета.

Сегодня, 16 ноября, на заседании финансово-бюджетного комитета Горсовета Омска депутаты проголосовали за последние изменения, вносимые в бюджет-2017. На стадии финальных корректировок он увеличился на 215 миллионов рублей.

Om1.ru также узнал, как возросли траты на чиновников городской администрации. В частности, на выплаты первому заместителю мэра города Сергею Фролову дополнительно потратили 699,5 тысяч рублей, так как на него легла новая нагрузка.

Также больше 6 миллионов из бюджета города ушли на повышение зарплат сотрудникам мэрии. На пенсии бывшим чиновникам ушли 4 миллиона 680 тысяч рублей.

Напомним, что в этом году до 19 июля Сергей Фролов работал одновременно первым заместителем и директором департамента городского хозяйства Омска. А с 20 июля, после ухода мэра Вячеслава Двораковского, он стал исполняющим обязанности мэра города.

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