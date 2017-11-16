Фролов как первый заместитель мэра Омска дополнительно заработал за год 700 тысяч

Сегодня, 16 ноября, на заседании финансово-бюджетного комитета Горсовета Омска депутаты проголосовали за последние изменения, вносимые в бюджет-2017. На стадии финальных корректировок он увеличился на 215 миллионов рублей.

Om1.ru также узнал, как возросли траты на чиновников городской администрации. В частности, на выплаты первому заместителю мэра города Сергею Фролову дополнительно потратили 699,5 тысяч рублей, так как на него легла новая нагрузка.

Также больше 6 миллионов из бюджета города ушли на повышение зарплат сотрудникам мэрии. На пенсии бывшим чиновникам ушли 4 миллиона 680 тысяч рублей.