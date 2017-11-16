Фролов как первый заместитель мэра Омска дополнительно заработал за год 700 тысяч
Эта сумма стала известна на заседании
Эта сумма стала известна на заседании
Сегодня, 16 ноября, на заседании
Om1.ru также узнал, как возросли траты на чиновников городской администрации. В частности, на выплаты первому заместителю мэра города Сергею Фролову дополнительно потратили 699,5 тысяч рублей, так как на него легла новая нагрузка.
Также больше 6 миллионов из бюджета города ушли на повышение зарплат сотрудникам мэрии. На пенсии бывшим чиновникам ушли 4 миллиона 680 тысяч рублей.
Напомним, что в этом году до 19 июля Сергей Фролов работал одновременно первым заместителем и директором департамента городского хозяйства Омска. А с 20 июля, после ухода мэра Вячеслава Двораковского, он стал исполняющим обязанности мэра города.