Леонид Политов назначен замглавы администрации губернатора
Как стало известно «Ъ», вчера директор департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края Леонид Политов был назначен замглавы администрации губернатора.
Как стало известно «Ъ», вчера директор департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края Леонид Политов был назначен замглавы администрации губернатора.
Соответствующее распоряжение было подписано главой региона Максимом Решетниковым.
При этом господин Политов продолжит руководить департаментом внутренней политики. Леонид Политов возглавляет департамент с 2015 года.
Ранее работой департамента руководил Сергей Неганов, курировавший вопросы муниципальной политики региона с 1999 года.