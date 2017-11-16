Назарбаев о странах ЦА: Мы обречены быть вместе
Государствам, которые имеют одну историю, религию, культуру и менталитет, нужно помогать друг другу.
Государствам, которые имеют одну историю, религию, культуру и менталитет, нужно помогать друг другу.
Страны Центральной Азии просто обречены быть вместе и объединяться не против
По его словам, в последнее время в Узбекистане происходят кардинальные изменения в экономике, выросла торговля на 30%, создаются совместные предприятия, происходит культурный обмен.
«Я с радостью за этим наблюдаю и поддерживаю эту работу. Также происходит в Таджикистане, Туркменистане. В Кыргызстане недавно прошли выборы. Я с большим оптимизмом смотрю в будущее. Страны Центральной Азии просто обречены быть вместе и объединяться не против
Назарбаев также добавил, что государствам, которые имеют одну историю, религию, культуру и менталитет сам бог велел быть вместе и помогать друг другу, вместе обеспечивать безопасность в регионе. Он отметил, что все вопросы можно решить переговорами и уступками.