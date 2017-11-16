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09:21 (мск), источник: Zakon.kz

Назарбаев о странах ЦА: Мы обречены быть вместе

Государствам, которые имеют одну историю, религию, культуру и менталитет, нужно помогать друг другу.

Источник: Zakon.kz

Страны Центральной Азии просто обречены быть вместе и объединяться не против кого-то, а для блага наших государств и процветания народов. Об этом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал в ходе третьего заседания Астанинского клуба, передает Zakon.kz.

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По его словам, в последнее время в Узбекистане происходят кардинальные изменения в экономике, выросла торговля на 30%, создаются совместные предприятия, происходит культурный обмен.

«Я с радостью за этим наблюдаю и поддерживаю эту работу. Также происходит в Таджикистане, Туркменистане. В Кыргызстане недавно прошли выборы. Я с большим оптимизмом смотрю в будущее. Страны Центральной Азии просто обречены быть вместе и объединяться не против кого-то, а для блага наших государств и процветания народов. Я на это очень надеюсь. У нас живет большое количество таджиков, киргизов, узбеков, а у них живут наши казахи. У нас здесь все перемешано. Интернациональные семьи, родственники. Мы и дальше будем стремиться к объединению, мы все богом данные соседи», — сказал он.

Назарбаев также добавил, что государствам, которые имеют одну историю, религию, культуру и менталитет сам бог велел быть вместе и помогать друг другу, вместе обеспечивать безопасность в регионе. Он отметил, что все вопросы можно решить переговорами и уступками.

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