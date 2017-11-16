Назарбаев о странах ЦА: Мы обречены быть вместе

«Я с радостью за этим наблюдаю и поддерживаю эту работу. Также происходит в Таджикистане, Туркменистане. В Кыргызстане недавно прошли выборы. Я с большим оптимизмом смотрю в будущее. Страны Центральной Азии просто обречены быть вместе и объединяться не против кого-то, а для блага наших государств и процветания народов. Я на это очень надеюсь. У нас живет большое количество таджиков, киргизов, узбеков, а у них живут наши казахи. У нас здесь все перемешано. Интернациональные семьи, родственники. Мы и дальше будем стремиться к объединению, мы все богом данные соседи», — сказал он.