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11:06 (мск), источник: Восток Медиа

Игорь Пушкарёв попробует вернуться в Приморье

Бывший мэр Владивостока намерен обжаловать решение Верховного суда.

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв не согласен с решением Верховного суда. Он намерен обжаловать решение о подсудности своего дела, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувший четверг Верховный суд решил вопрос о подсудности уголовного дела Игоря Пушкарёва, которого обвиняют в групповом коммерческом подкупе и взятке. Суд над бывшим мэром Владивостока будет проходить в Тверском суде Москвы. На таком решении настаивало обвинение: по мнению прокурора, в Приморье Игорь Сергеевич сможет «подтянуть» свои старые связи. Эти доводы оказались довольно убедительными для судьи. Между тем, Пушкарёв не согласен с вердиктом. Он уже заявил, что будет обжаловать постановление Верховного суда. Об этом он сообщил на своих официальных страницах в Сети. «Мои адвокаты в любом случае будут оспаривать данное решение, ведь все последующие решения судов автоматически будут незаконны. Вопрос изменения территориальной подсудности — это вопрос нарушения конституционных прав гражданина. О каком правовом государстве тогда мы ведём речь, если в Москве, прямо на глазах главы государства, нарушают Конституцию РФ?», — значится в сообщении.

Стоит отметить, что последующую апелляцию также будет рассматривать Верховный суд. Если же Игоря Сергеевича и здесь постигнет неудача, жаловаться ему больше будет некуда. Хотя, конечно, юридические лазейки будут и в этом случае. «Шансы на спешное обжалование решения суда у Пушкарёва, конечно, небольшие. Ни одну его жалобу за прошедшие полтора года не удовлетворили. При этом можно найти другие варианты — например, попытаться обжаловать первоначальное решение по другим правовым основаниям. Но это вряд ли произойдёт», — считает владивостокский юрист Владимир Хрульков.

РИА «Восток-Медиа» ранее подробно писало о деле Игоря Пушкарёва. По версии следствия, на посту мэра он организовывал закупки стройматериалов у аффилированных компаний. Другими фигурантами этих дел стали брат Игоря Сергеевича и директор компании «Дороги Владивостока» Андрей Лушников. Примечательно, что в начале ноября Пушкарёв добровольно покинул свой пост. Это совпало с отставкой губернатора Миклушевского и назначением нового главы Приморского края.

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