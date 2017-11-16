Льготы по транспортному налогу в Приморье станут проще

Законопроект был подготовлен комитетом Законодательного Собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам в целях приведения документа в соответствие с федеральным законодательством. Как рассказал председатель комитета Галуст Ахоян, изменения направлены на упрощение порядка применения налоговых льгот. С 1 января 2018 года в случае, если документы, подтверждающие право на льготу по транспортному налогу в налоговом органе отсутствуют, либо налогоплательщик не приложил их к своему заявлению, налоговые инспекторы обязаны самостоятельно запросить сведения о праве на льготу у соответствующих организаций.