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11:02 (мск), источник: ДЕЙТА

Льготы по транспортному налогу в Приморье станут проще

Закон «О внесении изменений в статью 8 закона Приморского края «О транспортном налоге» утвердили депутаты Законодательного Собрания на внеочередном заседании, сообщает «Deita. ru». Законопроект был подготовлен комитетом Законодательного Собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам в целях приведения документа в…

Источник: ДЕЙТА

Закон «О внесении изменений в статью 8 закона Приморского края «О транспортном налоге» утвердили депутаты Законодательного Собрания на внеочередном заседании, сообщает «Deita.ru».

Законопроект был подготовлен комитетом Законодательного Собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам в целях приведения документа в соответствие с федеральным законодательством. Как рассказал председатель комитета Галуст Ахоян, изменения направлены на упрощение порядка применения налоговых льгот. С 1 января 2018 года в случае, если документы, подтверждающие право на льготу по транспортному налогу в налоговом органе отсутствуют, либо налогоплательщик не приложил их к своему заявлению, налоговые инспекторы обязаны самостоятельно запросить сведения о праве на льготу у соответствующих организаций.

Проект закона был согласован с управлением налоговой службы по Приморскому краю, а также получено положительное заключение врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко. Депутаты приняли закон сразу в трех чтениях.

Дмитрий Санников.

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