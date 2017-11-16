Андрей Турчак приедет в Иркутск 18 ноября
По словам Сергея Брилки, и.о. секретаря генсовета партии проведет большое совещание в предверии съезда «Единой России».
По словам Сергея Брилки, и.о. секретаря генсовета партии проведет большое совещание в предверии съезда «Единой России».
Исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия» приедет в Иркутск в субботу 18 ноября. Об этом сообщил спикер Заксобрания Иркутской области, секретарь местного отделения партии власти Сергей Брилка сегодня, 16 ноября, в ходе
«В эту субботу, 18 ноября, в Иркутске приедет и.о. секретаря генсовета партии “Единая Россия”. У нас пройдет большое совещание партийцев со всего СФО. Совещание пройдет в рабочем режиме, в преддверии съезда партии, которое состоится
Напомним, Андрей Турчак проводит в регионах серию встреч с секретарями региональных отделений партии и партактивом. Информаторы газеты «КоммерсантЪ» не исключают, что по итогам этих встреч некоторые из руководителей отделений уйдут в отставку, поскольку будет взят курс на обновление, так же как и в губернаторском корпусе. В генсовет партии входит порядка 25 глав региональных отделений партии — на съезде в декабре готовится ротация.