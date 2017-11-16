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10:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Андрей Турчак приедет в Иркутск 18 ноября

По словам Сергея Брилки, и.о. секретаря генсовета партии проведет большое совещание в предверии съезда «Единой России».

Источник: IrkutskMedia.ru

Исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия» приедет в Иркутск в субботу 18 ноября. Об этом сообщил спикер Заксобрания Иркутской области, секретарь местного отделения партии власти Сергей Брилка сегодня, 16 ноября, в ходе пресс-конференции по итогам поездки депутатов в Монголию. По его словам, Андрей Турчак проведет большое совещание с партийцами из всех субъектов Сибирского федерального округа, в преддверии съезда «Единой России» в Москве. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«В эту субботу, 18 ноября, в Иркутске приедет и.о. секретаря генсовета партии “Единая Россия”. У нас пройдет большое совещание партийцев со всего СФО. Совещание пройдет в рабочем режиме, в преддверии съезда партии, которое состоится 22—23 декабря в Москве», — сообщил Сергей Брилка.

Напомним, Андрей Турчак проводит в регионах серию встреч с секретарями региональных отделений партии и партактивом. Информаторы газеты «КоммерсантЪ» не исключают, что по итогам этих встреч некоторые из руководителей отделений уйдут в отставку, поскольку будет взят курс на обновление, так же как и в губернаторском корпусе. В генсовет партии входит порядка 25 глав региональных отделений партии — на съезде в декабре готовится ротация.

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