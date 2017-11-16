Андрей Турчак приедет в Иркутск 18 ноября

Источник: IrkutskMedia.ru

Исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия» приедет в Иркутск в субботу 18 ноября. Об этом сообщил спикер Заксобрания Иркутской области, секретарь местного отделения партии власти Сергей Брилка сегодня, 16 ноября, в ходе пресс-конференции по итогам поездки депутатов в Монголию. По его словам, Андрей Турчак проведет большое совещание с партийцами из всех субъектов Сибирского федерального округа, в преддверии съезда «Единой России» в Москве. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«В эту субботу, 18 ноября, в Иркутске приедет и.о. секретаря генсовета партии “Единая Россия”. У нас пройдет большое совещание партийцев со всего СФО. Совещание пройдет в рабочем режиме, в преддверии съезда партии, которое состоится 22—23 декабря в Москве», — сообщил Сергей Брилка.