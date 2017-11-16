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10:08 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская прокуратура не установила наличия у министра инвестиций Екатерины Пивоваровой долей в коммерческих фирмах

Областная прокуратура не установила факта наличия у министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерины Пивоваровой долей в коммерческих фирмах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры 16 ноября 2017 года.

Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегород

Сообщается, что проверка сведений о наличии у министра долей в уставном капитале двух коммерческих организаций была организована по информации, размещенной в СМИ.

По результатам проверки нарушений не установлено. «Действующим гражданским законодательством предусмотрено, что участник считается выбывшим из общества с ограниченной ответственностью с момента получения организацией от него соответствующего заявления. В соответствии с требованиями закона Екатериной Пивоваровой перед назначением на занимаемую должность поданы нотариально заверенные заявления о выходе из состава участников обществ с ограниченной ответственностью, в которых у нее имелись доли в уставном капитале, и к моменту вступления в должность министра ее участие в коммерческих организациях было прекращено», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, что ранее нижегородский мининвест также опроверг наличие у Екатерины Пивоваровой долей в коммерческих фирмах. Пивоварова по итогам 2016 года задекларировала наибольший доход среди министров Нижегородской области. Ее общий доход составил 10,1 млн рублей. Из них по основному месту работы — 476,6 тысячи рублей. Она возглавила министерство в октябре 2016 года, до этого занимала пост первого заместителя генерального директора по инвестиционной и коммерческой деятельности в компании «РК Строй» (государственный застройщик, созданный банком «Российский капитал» для санирования компании «СУ-155»).

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