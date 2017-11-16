Нижегородская прокуратура не установила наличия у министра инвестиций Екатерины Пивоваровой долей в коммерческих фирмах

Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегород

Сообщается, что проверка сведений о наличии у министра долей в уставном капитале двух коммерческих организаций была организована по информации, размещенной в СМИ.

По результатам проверки нарушений не установлено. «Действующим гражданским законодательством предусмотрено, что участник считается выбывшим из общества с ограниченной ответственностью с момента получения организацией от него соответствующего заявления. В соответствии с требованиями закона Екатериной Пивоваровой перед назначением на занимаемую должность поданы нотариально заверенные заявления о выходе из состава участников обществ с ограниченной ответственностью, в которых у нее имелись доли в уставном капитале, и к моменту вступления в должность министра ее участие в коммерческих организациях было прекращено», — говорится в сообщении прокуратуры.