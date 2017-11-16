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10:57 (мск), источник: РИАМО

В Подмосковье предложили привести все дачные заборы к единому стилю

РИАМО — 16 ноя. В Подмосковье предложили создать единые требования ко внешнему виду ограждений дачных участков, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Источник: Александр Кожохин / РИАМО

«Мы поддерживаем местную власть, которая стремится обеспечивать работы по приведению к единому стилю заборов дачных участков как внутри городов, так и вдоль крупных дорог и магистралей. Также требуется разработать единые нормативы по внешнему виду заборов, которые могли бы применяться на уровне муниципалитетов. Я считаю, что средства на решение таких вопросов должны выделяться из муниципального бюджета», — сказал председатель Союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

Он также сообщил, что с апреля 2018 года в регионе намерены начать проверки высотности дачных заборов — максимальная высота заборов на дачных и садовых участках не должна превышать 2 метров.

«В следующем году, начиная с апреля, мы планируем проводить на регулярной основе совместные рейды с Госадмтехнадзором на предмет выявления заборов, которые нарушают действующие нормативы высотности», — сказал Чаплин.

Он также пояснил, как бороться с данным видом нарушений необходимо кардинально.

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Однозначно сносить — только так можно бороться с наплевательским отношением дачников к разрешенной высоте заборов. Данное решение (о сносе — ред.) должно сообща приниматься муниципальными властями и Госадмтехнадзором.
Никита Чаплин
Заместитель председателя Мособлдумы

Также дачники и садоводы не имеют права перекрывать свободный проход граждан к водным объектам. По словам Чаплина, случаи ограничения доступа к воде из-за незаконно установленных заборов в последнее время носят локальный и эпизодический характер. Например, на реке Клязьме заборами перегорожен доступ к воде на многих участках. Также с апреля 2018 года Союз дачников Подмосковья совместно с сотрудниками полиции начнет рейды по выявлению таких нарушений.

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