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10:03 (мск), источник: Ведомости

У Италии впервые за 70 лет появился официальный гимн

Песня итальянского поэта XIX в. Гоффредо Мамели официально признана гимном Италии. Соответствующий закон принял комитет конституционных дел страны.

Источник: AP 2017

Текст носит название «Братья Италии», но в законе ее переименовали в «Песню итальянцев», пишет агентство ANSA.

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Песня Мамели считается в Италии гимном с 1946 г., но это не было прописано ни в одном законе, поясняет агентство.

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