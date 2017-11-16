У Италии впервые за 70 лет появился официальный гимн
Песня итальянского поэта XIX в. Гоффредо Мамели официально признана гимном Италии. Соответствующий закон принял комитет конституционных дел страны.
Песня итальянского поэта XIX в. Гоффредо Мамели официально признана гимном Италии. Соответствующий закон принял комитет конституционных дел страны.
Текст носит название «Братья Италии», но в законе ее переименовали в «Песню итальянцев», пишет агентство ANSA.
Песня Мамели считается в Италии гимном с 1946 г., но это не было прописано ни в одном законе, поясняет агентство.