Максим Решетников предложил сократить пенсии для чиновников

В аппарате губернатора уверены, что в случае принятия законопроекта сократятся расходы как краевого бюджета, так и ряда муниципальных образований, а сами изменения в социальных выплатах коснутся около 40 человек, пишет «Коммерсант».

Сегодня в Пермском крае численность госслужащих-пенсионеров увеличилась до 784 человек. Причем одни из них получают минимальную пенсию, другие — в размере от 34 до 40 тысяч рублей.