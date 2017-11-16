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11:40 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Максим Решетников предложил сократить пенсии для чиновников

ПЕРМЬ, 16 ноября, ФедералПресс. Губернатор Прикамья Максим Решетников предложил парламентариям региона рассмотреть законопроект, который касается допустимого размера пенсии по выслуге лет для чиновников.

Речь прежде всего идет о главах районов и их заместителях, пенсии которых уже выше того предела, который установил Решетников — в 31,5 тысячи рублей.

В аппарате губернатора уверены, что в случае принятия законопроекта сократятся расходы как краевого бюджета, так и ряда муниципальных образований, а сами изменения в социальных выплатах коснутся около 40 человек, пишет «Коммерсант».

Сегодня в Пермском крае численность госслужащих-пенсионеров увеличилась до 784 человек. Причем одни из них получают минимальную пенсию, другие — в размере от 34 до 40 тысяч рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что министр труда Максим Топилин рассказал журналистам, что пенсии с 1 января 2018 года вырастут на 3,7 процента. Также предполагается индексация социальных пенсий с 1 апреля 2018 года запланирована на уровне 4,1 процента. А в 2018—2020 годы пенсии вырастут больше примерно на 11 процентов. Каждый год пенсии повышаются, по закону, на процент реальной инфляции. При этом работающих пенсионеров повышение пенсий опять не коснется. Люди, у кого пенсии ниже величины прожиточного минимума, по-прежнему будут получать доплату из федерального или регионального бюджетов, которая дотянет их доход до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе.

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