Максим Решетников предложил сократить пенсии для чиновников

Речь прежде всего идет о главах районов и их заместителях, пенсии которых уже выше того предела, который установил Решетников — в 31,5 тысячи рублей.
В аппарате губернатора уверены, что в случае принятия законопроекта сократятся расходы как краевого бюджета, так и ряда муниципальных образований, а сами изменения в социальных выплатах коснутся около 40 человек, пишет «Коммерсант».
Сегодня в Пермском крае численность госслужащих-пенсионеров увеличилась до 784 человек. Причем одни из них получают минимальную пенсию, другие — в размере от 34 до 40 тысяч рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что министр труда Максим Топилин рассказал журналистам, что пенсии с 1 января 2018 года вырастут на 3,7 процента. Также предполагается индексация социальных пенсий с 1 апреля 2018 года запланирована на уровне 4,1 процента. А в 2018—2020 годы пенсии вырастут больше примерно на 11 процентов. Каждый год пенсии повышаются, по закону, на процент реальной инфляции. При этом работающих пенсионеров повышение пенсий опять не коснется. Люди, у кого пенсии ниже величины прожиточного минимума, по-прежнему будут получать доплату из федерального или регионального бюджетов, которая дотянет их доход до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе.