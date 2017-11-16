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10:19 (мск), источник: Интерфакс

Мэр Екатеринбурга проведет экскурсию в день открытия первой выставки в музее наивного искусства

Екатеринбург. 16 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Музей наивного искусства откроется 18 ноября в Екатеринбурге, говорится в сообщении мэра города Евгения Ройзмана.

Первая экспозиция «Ангелы и другие жители Земли. Избранные произведения Музея наивного искусства» будет представлена в день основания Екатеринбурга — 18 ноября.

Е. Ройзман проведет первую экскурсию для гостей выставки.

Отмечается, что в 2015 году Е. Ройзман передал Екатеринбургу коллекцию работ наивных художников, которую собирал около тридцать лет по всей стране, но в основном — на Урале и в Екатеринбурге.

«В собрании порядка 2 тыс. работ: иконы, картины, стекло, вышивки и другие произведения искусства народных художников. Некоторые из них внесены в Мировую энциклопедию наивного искусства», — говорится в сообщении.

Кроме того, для создания музея наивного искусства в 2015 году город передал Екатеринбургскому музею изобразительных искусств особняк XIX века, который является памятником архитектуры.

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