Мэр Екатеринбурга проведет экскурсию в день открытия первой выставки в музее наивного искусства

Первая экспозиция «Ангелы и другие жители Земли. Избранные произведения Музея наивного искусства» будет представлена в день основания Екатеринбурга — 18 ноября.

Е. Ройзман проведет первую экскурсию для гостей выставки.

Отмечается, что в 2015 году Е. Ройзман передал Екатеринбургу коллекцию работ наивных художников, которую собирал около тридцать лет по всей стране, но в основном — на Урале и в Екатеринбурге.

«В собрании порядка 2 тыс. работ: иконы, картины, стекло, вышивки и другие произведения искусства народных художников. Некоторые из них внесены в Мировую энциклопедию наивного искусства», — говорится в сообщении.