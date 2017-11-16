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10:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Минэкономразвития РФ одобрило заявку на создание ТОСЭР в Черемхове Иркутской области

Создание территории опережающего социально-экономического развития поспособствует диверсификации экономики моногорода.

Источник: Reuters

Минэкономразвития России рассмотрела и одобрила заявку на создание ТОСЭР в Черемхове Иркутской области. Создание территории опережающего социально-экономического развития в Черемхове будет способствовать диверсификации экономики моногорода и снижению зависимости от градообразующего предприятия. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Это вторая ТОСЭР в Иркутской области наряду с ранее созданной в Усолье-Сибирском.

«Создание территории опережающего социально-экономического развития в Черемхове будет способствовать диверсификации экономики моногорода и снижению зависимости от градообразующего предприятия за счет установления налоговых льгот для резидентов ТОСЭР и реализации инвестиционных проектов по производству мебели, развитию стройиндустрии, переработке пищевых продуктов и дикоросов и другого», — сказал министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский.

За 10 лет реализации данных проектов планируется привлечение инвестиций в общем объеме около 4 млрд рублей, создание более тысячи новых рабочих мест.

Особый режим ведения предпринимательской деятельности в моногороде Черемхово будет установлен после подписания постановления Правительства РФ о создании ТОСЭР в данном городе.

Напомним, что представители французского бизнеса побывали на предприятиях Иркутска («Фармасинтез») и Ангарска («Ангарский электролизный химический комбинат»), а также посетили Усолье-Сибирское, где познакомились с индустриальным парком «УсольеПромтех» и встретились с главой города Максимом Торопкиным. Директор представительства в СФО и ДФО компании «LED Effect» Татьяна Тимошина подчеркнула, что проинформирует руководство и предложит Усолье-Сибирское как площадку для локализации производства в Сибири.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что пять юридических лиц хотят стать резидентами территории опережающего развития в Усолье-Сибирском Иркутской области. Сейчас компании занимаются разработкой инвестиционных проектов для размещения предприятий по химическому и металлургическому производству, производству древесных гранул, арматуры, лифтов и другие. Кроме того, резидентом ТОСЭР может стать санаторий «Усолье» — одна из первых и старейших здравниц за Уралом.

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