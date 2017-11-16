Бурков подписал указ об исключении Тетянникова
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Первого
Указ об исключении Тетянникова временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков подписал 15 ноября.
Этим же указом в состав координационного совета введены заместитель главы Любинского района Екатерина Кириенко и первый заместитель главы Калачинского района Александр Ряполов.
Как ранее сообщал «СуперОмск», до избрания в сентябре депутатом Омского городского Совета Юрий Тетянников занимал пост