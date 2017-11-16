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10:09 (мск), источник: СуперОмск

Бурков подписал указ об исключении Тетянникова

Первого вице-спикера Омского городского Совета Юрия Тетянникова исключили из состава координационного совета по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг в Омской области.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Указ об исключении Тетянникова временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков подписал 15 ноября.

Этим же указом в состав координационного совета введены заместитель главы Любинского района Екатерина Кириенко и первый заместитель главы Калачинского района Александр Ряполов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», до избрания в сентябре депутатом Омского городского Совета Юрий Тетянников занимал пост вице-мэра Омска.

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