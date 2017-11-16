Рогозин — за возобновление международных переговоров по Приднестровью
В рамках рабочего визита в Москву лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился с представителями российской власти, в частности с
В рамках рабочего визита в Москву лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился с представителями российской власти, в частности с
ТИРАСПОЛЬ, 16 ноя — Sputnik, Ирина Ляхова. Российский
«Собеседники обсудили различные аспекты внешней политики, говорили о значимости переговорного процесса, возлагая определенные надежды на его активизацию в связи с запланированной на
По словам Вадима Красносельского, Дмитрий Рогозин приветствует возобновление деятельности формата «5+2», считая, что диалог необходим для решения практических вопросов, оказывающих влияние на жизнь рядовых граждан обоих берегов Днестра.
«Приднестровье неизменно открыто для диалога. Его реализация на любой площадке крайне важна. Наше стремление к нахождению взаимоприемлемых решений системно. Мы постоянно предпринимаем попытки поступательного движения навстречу и рассчитываем на встречное движение», — подчеркнул лидер Приднестровья.
В ходе встречи на московской площадке поднимались также вопросы, связанные с
«Многие приднестровцы, в частности, молодые люди, рожденные после 1992 года, сегодня ограничены в возможности получения паспорта гражданина РФ, а потому эта тема крайне актуальна», — отметил Вадим Красносельский.
Приднестровский лидер находится с рабочим визитом в Москве не первый день. В рамках него он уже встретился с членом Генерального Совета ООО «Деловая Россия» Игорем Чайкой. Вместе они оговорили основные моменты, связанные с организацией крупного