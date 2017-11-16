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10:24 (мск), источник: Sputnik.md

Рогозин — за возобновление международных переговоров по Приднестровью

В рамках рабочего визита в Москву лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился с представителями российской власти, в частности с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью Дмитрием Рогозиным.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 16 ноя — Sputnik, Ирина Ляхова. Российский вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин приветствовал возобновление переговоров по приднестровскому урегулированию в международном формате «5+2» во время встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

«Собеседники обсудили различные аспекты внешней политики, говорили о значимости переговорного процесса, возлагая определенные надежды на его активизацию в связи с запланированной на 27—28 ноября встречей участников “Постоянного совещания…” в Вене», — отметили в пресс-службе.

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По словам Вадима Красносельского, Дмитрий Рогозин приветствует возобновление деятельности формата «5+2», считая, что диалог необходим для решения практических вопросов, оказывающих влияние на жизнь рядовых граждан обоих берегов Днестра.

«Приднестровье неизменно открыто для диалога. Его реализация на любой площадке крайне важна. Наше стремление к нахождению взаимоприемлемых решений системно. Мы постоянно предпринимаем попытки поступательного движения навстречу и рассчитываем на встречное движение», — подчеркнул лидер Приднестровья.

В ходе встречи на московской площадке поднимались также вопросы, связанные с приднестровско-российскими взаимоотношениями. Речь шла об оказании Приднестровью гуманитарной помощи и иной поддержки экономической направленности. Кроме того, говорили о возможности использования российских полисов медицинского страхования на территории Приднестровья, а также о том, как продвигается работа по изменению российского законодательства о гражданстве.

«Многие приднестровцы, в частности, молодые люди, рожденные после 1992 года, сегодня ограничены в возможности получения паспорта гражданина РФ, а потому эта тема крайне актуальна», — отметил Вадим Красносельский.

Приднестровский лидер находится с рабочим визитом в Москве не первый день. В рамках него он уже встретился с членом Генерального Совета ООО «Деловая Россия» Игорем Чайкой. Вместе они оговорили основные моменты, связанные с организацией крупного бизнес-форума с участием хозяйствующих субъектов Приднестровья, который намечается провести на российской площадке в начале декабря.

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