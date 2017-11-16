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10:16 (мск), источник: Tengrinews

Высказывания Атамбаева прокомментировал глава МИД РК

Министр иностраннных дел РК Кайрат Абдрахманов прокомментировал высказывания президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Как дипломат и глава внешнеполитического ведомства РК я не считаю себя вправе давать оценку высказываниям главы другого государства. Я только присоединяюсь к мнению известного политолога, который сказал, что высказывания уходящего президента КР являются неполиткорректными и не соответствуют статусу главы суверенного государства», — сказал Кайрат Абдрахманов журналистам в кулуарах Сената.

Он также заявил, что казахстанская сторона и правительство выражают уверенность, что с правительством КР можно плодотворно работать над реализацией тех договоренностей, которые были достигнуты ранее.

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«Особенное внимание сконцентрировать на том, чтобы наконец-то одобрить, подписать так называемую дорожную карту, которая была выработана во время визита премьер-министра КР в Астану», — заключил министр.

Напомним, ранее Атамбаев раскритиковал ситуацию в ЕАЭС и на казахстанско-кыргызстанской границе. По его словам, для развития бизнеса нужен крупный рынок и Кыргызстан вступил в ЕАЭС «с большими надеждами». При этом он заявил, что по факту республика уже больше месяца отрезана от Евразийского экономического союза. В ответ председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что о блокаде Кыргызстана речи не идет.

«Надо выполнять нормы/требования ЕАЭС. Это и есть предмет переговоров», — написал Токаев на своей странице в Twitter.

Председатель Сената отметил, что речь Атамбаева с «нападками на Казахстан идет только во вред отношениям истинного добрососедства». Политолог Ерлан Карин так же поделился мнением о новых высказываниях президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

«Уходящий президент Кыргызстана Атамбаев пытается всего-навсего переложить на других ответственность за неудачи и провалы в годы своего президентства. Сначала критиковал своих оппонентов внутри страны. Затем он перессорился со всеми своими соратниками, критикуя одних, преследуя других. Позже он переключился на лидеров соседних стран. Но сегодня он пошел еще дальше, обвинив уже глав всех государств Евразийского Союза во всех его проблемах», — написал Ерлан Карин.

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