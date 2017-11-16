Высказывания Атамбаева прокомментировал глава МИД РК

Источник: Tengrinews

«Как дипломат и глава внешнеполитического ведомства РК я не считаю себя вправе давать оценку высказываниям главы другого государства. Я только присоединяюсь к мнению известного политолога, который сказал, что высказывания уходящего президента КР являются неполиткорректными и не соответствуют статусу главы суверенного государства», — сказал Кайрат Абдрахманов журналистам в кулуарах Сената.

Он также заявил, что казахстанская сторона и правительство выражают уверенность, что с правительством КР можно плодотворно работать над реализацией тех договоренностей, которые были достигнуты ранее.

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«Особенное внимание сконцентрировать на том, чтобы наконец-то одобрить, подписать так называемую дорожную карту, которая была выработана во время визита премьер-министра КР в Астану», — заключил министр.

Напомним, ранее Атамбаев раскритиковал ситуацию в ЕАЭС и на казахстанско-кыргызстанской границе. По его словам, для развития бизнеса нужен крупный рынок и Кыргызстан вступил в ЕАЭС «с большими надеждами». При этом он заявил, что по факту республика уже больше месяца отрезана от Евразийского экономического союза. В ответ председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что о блокаде Кыргызстана речи не идет.

«Надо выполнять нормы/требования ЕАЭС. Это и есть предмет переговоров», — написал Токаев на своей странице в Twitter.

Председатель Сената отметил, что речь Атамбаева с «нападками на Казахстан идет только во вред отношениям истинного добрососедства». Политолог Ерлан Карин так же поделился мнением о новых высказываниях президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.