Высказывания Атамбаева прокомментировал глава МИД РК
Министр иностраннных дел РК Кайрат Абдрахманов прокомментировал высказывания президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр иностраннных дел РК Кайрат Абдрахманов прокомментировал высказывания президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Как дипломат и глава внешнеполитического ведомства РК я не считаю себя вправе давать оценку высказываниям главы другого государства. Я только присоединяюсь к мнению известного политолога, который сказал, что высказывания уходящего президента КР являются неполиткорректными и не соответствуют статусу главы суверенного государства», — сказал Кайрат Абдрахманов журналистам в кулуарах Сената.
Он также заявил, что казахстанская сторона и правительство выражают уверенность, что с правительством КР можно плодотворно работать над реализацией тех договоренностей, которые были достигнуты ранее.
«Особенное внимание сконцентрировать на том, чтобы
Напомним, ранее Атамбаев раскритиковал ситуацию в ЕАЭС и на
«Надо выполнять нормы/требования ЕАЭС. Это и есть предмет переговоров», — написал Токаев на своей странице в Twitter.
Председатель Сената отметил, что речь Атамбаева с «нападками на Казахстан идет только во вред отношениям истинного добрососедства». Политолог Ерлан Карин так же поделился мнением о новых высказываниях президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
«Уходящий президент Кыргызстана Атамбаев пытается