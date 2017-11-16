Дубровский пообещал отдать РМК участок в центре Коркино без торгов при условии корректировки проекта

Такое решение было принято на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, которое провел губернатор Борис Дубровский.

Представитель инвестора, генеральный директор АО «Томинский горно-обогатительный комбинат» Валерий Улановский доложил, что спортивный комплекс и стадион планируется возвести в центральной части города Коркино рядом с парком. По проекту в физкультурно-оздоровительном комплексе, который расположится на площади в 2,5 тысячи квадратных метров, будут залы дзюдо, бокса, баскетбольная площадка, тренажерный зал и зал фитнеса, административный блок. Открытая спортивная арена займет 6 тысяч квадратных метров. На ней расположатся беговые дорожки, детская площадка, WorkOut — зона, сборные трибуны на 250 мест.

Объекты планируется ввести в эксплуатацию осенью 2018 года. Инвестиции в проект составят около 220 миллионов рублей.

«Спортивные сооружения должны быть загружены с утра до вечера и открыты для всех желающих — это касается объектов, возводимых, как за счет бюджета, так и за счет частных инвестиций», — особо подчеркнул Борис Дубровский.

Министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер предложил внести корректировки в проект РМК, исходя из специфики района. Для повышения пропускной способности предложено сделать игровой зал универсальным и расширить его площадь. Тогда в зале можно будет заниматься не только баскетболом, но и мини-футболом. Кроме того, по мнению министра, в ФОКе целесообразно разместить скалодром. «В Коркино динамично развивается такой вид спорта как скалолазание, это олимпийский вид спорта, в городе есть чемпионы страны, Европы и мира», — пояснил Леонид Одер.