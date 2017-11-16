Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Михаилом Задорновым
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Посланец властей Украины обратился к Путину с просьбой на встрече
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
Сбившая насмерть "пьяного мальчика" обратилась к суду с просьбой
Грязная тайна РаккиНе станет ли секретный пакт, позволивший сотням боевиков группировки «Исламское государство» и их семьям покинуть Ракку, угрозой для мира?
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Дюжев пожаловался на россиян латышам
СМИ: Киев сравнил решение Минска в ООН с ударом ножом в спину
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40 лет - СМИ
Кончаловский: Никто не осмелится делать как Путин
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
10:55 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский пообещал отдать РМК участок в центре Коркино без торгов при условии корректировки проекта

Инвестиционный проект Русской медной компании по строительству спортивного комплекса и стадиона в Коркино (Челябинская область) может быть признан приоритетным и для его реализации РМК обещают выделить земельный участок в центре города в аренду без торгов. Но для этого нужно устранить замечания регионального министерства.

Такое решение было принято на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, которое провел губернатор Борис Дубровский.

Представитель инвестора, генеральный директор АО «Томинский горно-обогатительный комбинат» Валерий Улановский доложил, что спортивный комплекс и стадион планируется возвести в центральной части города Коркино рядом с парком. По проекту в физкультурно-оздоровительном комплексе, который расположится на площади в 2,5 тысячи квадратных метров, будут залы дзюдо, бокса, баскетбольная площадка, тренажерный зал и зал фитнеса, административный блок. Открытая спортивная арена займет 6 тысяч квадратных метров. На ней расположатся беговые дорожки, детская площадка, WorkOut — зона, сборные трибуны на 250 мест.

Объекты планируется ввести в эксплуатацию осенью 2018 года. Инвестиции в проект составят около 220 миллионов рублей.

«Спортивные сооружения должны быть загружены с утра до вечера и открыты для всех желающих — это касается объектов, возводимых, как за счет бюджета, так и за счет частных инвестиций», — особо подчеркнул Борис Дубровский.

Министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер предложил внести корректировки в проект РМК, исходя из специфики района. Для повышения пропускной способности предложено сделать игровой зал универсальным и расширить его площадь. Тогда в зале можно будет заниматься не только баскетболом, но и мини-футболом. Кроме того, по мнению министра, в ФОКе целесообразно разместить скалодром. «В Коркино динамично развивается такой вид спорта как скалолазание, это олимпийский вид спорта, в городе есть чемпионы страны, Европы и мира», — пояснил Леонид Одер.

Губернатор поддержал замечания министра и поручил инвесторам доработать проект с учетом рекомендаций областного ведомства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Челябинске завели уголовное дело на фирму, близкую к спикеру гордумы Станиславу Мошарову
Россияне выберут название моста в Крым
ЦБ призвал не приобретать новые купюры по цене выше номинала
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Самая дорогая картина в мире продана на аукционе за $400 млн
Умер американский рэпер Lil Peep
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Княгиня Монако растрогала соцсети снимком своих близнецов Наследники монаршей семьи покорили сердца интернет-пользователей.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь