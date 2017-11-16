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10:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Новыми почетными гражданами Пермского края станут Геннадий Зайцев и Николай Рошак

Глава Прикамья Максим Решетников внес в заксобрание постановление о присуждении званий «Почетный гражданин Пермского края».

Согласно постановлению, почетное звание будет присуждено генерал-майору, бывшему командиру группы «Альфа» КГБ СССР Геннадию Зайцеву за значительный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность. Также почетного звания удостоится директор АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» Николай Рошак за значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса и многолетнюю плодотворную деятельность.

По данным «Ъ», комиссия рассмотрела документы семи кандидатов, в том числе первого председателя краевого правительства Николая Бухвалова, бывшего уполномоченного по правам человека Татьяны Марголиной, журналиста Владимира Дементьева. Однако в итоге звание будет присуждено только двум.

Годом ранее звания «Почетный гражданин Пермского края» были присвоены директору ООО «Шерья» Владимиру Попову и генеральному директору Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество» Василию Цыганкову.

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