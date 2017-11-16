Новыми почетными гражданами Пермского края станут Геннадий Зайцев и Николай Рошак
Глава Прикамья Максим Решетников внес в заксобрание постановление о присуждении званий «Почетный гражданин Пермского края».
Глава Прикамья Максим Решетников внес в заксобрание постановление о присуждении званий «Почетный гражданин Пермского края».
Согласно постановлению, почетное звание будет присуждено
По данным «Ъ», комиссия рассмотрела документы семи кандидатов, в том числе первого председателя краевого правительства Николая Бухвалова, бывшего уполномоченного по правам человека Татьяны Марголиной, журналиста Владимира Дементьева. Однако в итоге звание будет присуждено только двум.
Годом ранее звания «Почетный гражданин Пермского края» были присвоены директору ООО «Шерья» Владимиру Попову и генеральному директору Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество» Василию Цыганкову.