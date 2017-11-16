Салават Хусаинов об укладке асфальта в снег и в дождь: «Услышали все, но не все прислушались»

Напомним, в конце октября Салават Хусаинов обратился к дорожникам и запретил им укладывать асфальт в дождь и снег.



— Мы вышли на выполнение работ поздно. Нам же нужно сохранить лимиты. Сроки необходимо сокращать: у нас сезон три месяца длится, два из которых только обсуждаем. Времени не остается. Погода не позволяет качественно завершить работы. Я запрещаю укладывать асфальт в дождь и снег, — заявил чиновник.



После его заявления укладка асфальта в неподходящую для работ погоду продолжилась. Горожане выкладывали множество фотофактов о том, как рабочие укладывают дорожное покрытие прямо в лужи или во время снегопада. Заслуженный строитель Башкирии Тагир Ахунов отметил, что уложенный в минусовую погоду асфальт назвать асфальтом уже нельзя — это просто некачественное покрытие.



На вопрос журналиста Стаса Михайлова о том, что запрет чиновника был проигнорирован, Салават Хусаинов ответил следующее:



— Услышали-то все. Кто не захотел прислушиваться — с теми мы разбираемся. У нас есть служба, которая ежедневно занимается контролем, а также качественная лаборатория, работающая в трехкратном режиме. Информацию из соцсетей, где жители пишут, мы тоже отрабатываем. Есть такой параметр — влагонасыщаемость, если лаборатория решит, что показатель не в норме, то заставим переделать в полном объеме. Когда мы снимали асфальт с улицы Зорге, все активно возмущались. Но мы не потратили ни одной лишней копейки — это все расходы подрядчика, который не смог обеспечить качественную укладку асфальта. Все улицы известны, все обращения зафиксированы. Посмотрим зимой, как поведут себя эти объекты. Весной заново проверим вместе с подрядчиками. Весна всё покажет. Если еще обнаружатся такие прецеденты, значит, подрядчики будут перекладывать асфальт за свой счет снова.