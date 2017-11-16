Президент вручил орден экс-губернатору Самарской области Николаю Меркушкину
За особые личные заслуги бывшего главу региона удостоили Орденом Александра Невского.
За особые личные заслуги бывшего главу региона удостоили Орденом Александра Невского.
В среду, 15 ноября, в Екатерининском зале Московского Кремля состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации. В ней принял участие и бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
— Хочу еще раз выразить признательность бывшим руководителям регионов Российской Федерации, которые сейчас переходят в новое качество, будут работать на новых участках. Уверен, ваш опыт, профессиональные качества обязательно будут востребованы на благо страны, — сказал Владимир Путин.
Всем недавно ушедшим в отставку губернаторам глава государства вручил Орден Александра Невского. Отметим, что этим орденом награждают госслужащих за особые личные заслуги перед отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.
Напомним, Николай Меркушкин покинул пост главы Самарской области 25 сентября. В этот же день Владимир Путин провел встречу с Дмитрием Азаровым и назначил его врио губернатора региона. Меркушкин же пошел на повышение — его назначили специальным представителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом