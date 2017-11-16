Президент вручил орден экс-губернатору Самарской области Николаю Меркушкину

Источник: kremlin.ru

В среду, 15 ноября, в Екатерининском зале Московского Кремля состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации. В ней принял участие и бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

— Хочу еще раз выразить признательность бывшим руководителям регионов Российской Федерации, которые сейчас переходят в новое качество, будут работать на новых участках. Уверен, ваш опыт, профессиональные качества обязательно будут востребованы на благо страны, — сказал Владимир Путин.

Всем недавно ушедшим в отставку губернаторам глава государства вручил Орден Александра Невского. Отметим, что этим орденом награждают госслужащих за особые личные заслуги перед отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.