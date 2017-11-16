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12:35 (мск), источник: Pro Город Самара

Президент вручил орден экс-губернатору Самарской области Николаю Меркушкину

За особые личные заслуги бывшего главу региона удостоили Орденом Александра Невского.

Источник: kremlin.ru

В среду, 15 ноября, в Екатерининском зале Московского Кремля состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации. В ней принял участие и бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

— Хочу еще раз выразить признательность бывшим руководителям регионов Российской Федерации, которые сейчас переходят в новое качество, будут работать на новых участках. Уверен, ваш опыт, профессиональные качества обязательно будут востребованы на благо страны, — сказал Владимир Путин.

Всем недавно ушедшим в отставку губернаторам глава государства вручил Орден Александра Невского. Отметим, что этим орденом награждают госслужащих за особые личные заслуги перед отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги.

Напомним, Николай Меркушкин покинул пост главы Самарской области 25 сентября. В этот же день Владимир Путин провел встречу с Дмитрием Азаровым и назначил его врио губернатора региона. Меркушкин же пошел на повышение — его назначили специальным представителем президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

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