Глава МИД Германии приедет в Беларусь впервые за 22 года
Последний раз федеральный министр иностранных дел Германии посещал Беларусь в 1995 году.
Последний раз федеральный министр иностранных дел Германии посещал Беларусь в 1995 году.
МИНСК, 16 ноя — Sputnik.
Последний раз глава МИД Германии был в Беларуси в 1995 году.
В рамках визита запланирована встреча Габриэля с министром иностранных дел РБ Владимиром Макеем. Предполагается, что в ходе встречи стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, перспективы развития диалога по линии Беларусь — ЕС, обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня.
Глава внешнеполитического ведомства Германии также примет участие в XV Минском форуме, который проходит в Минске