Глава МИД Германии приедет в Беларусь впервые за 22 года

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль прибудет в пятницу, 17 ноября, с рабочим визитом в Минск.

Читайте также Посольство Беларуси официально открылось в Швеции

Последний раз глава МИД Германии был в Беларуси в 1995 году.

В рамках визита запланирована встреча Габриэля с министром иностранных дел РБ Владимиром Макеем. Предполагается, что в ходе встречи стороны обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, перспективы развития диалога по линии Беларусь — ЕС, обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня.

Глава внешнеполитического ведомства Германии также примет участие в XV Минском форуме, который проходит в Минске 16—18 ноября .