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11:13 (мск), источник: СуперОмск

Фролов перед уходом выбрал двух подчиненных для премирования

Сегодня, 16 ноября, на финансово-бюджетный комитет ОГС был внесен вопрос по инициативе и.о мэра Омска Сергея Фролова о премировании отдельных сотрудников горадминистрации за выполнение особо важных и сложных заданий.

Напомним, в соответствии с новым порядком премирование топ-чиновников мэрии должно согласовываться с горсоветом. Премию Фролов решил выплатить директору дептранса Алексея Мартыненко и директору депстроя Илье Трушникову.

«Сергей Петрович Фролов проявил инициативу, так как курирует оба этих направления. Имеется остаток зарплатного фонда, поэтому посчитал это возможным», — кратко выступил от лица главы города его заместитель Андрей Подгорбунских.

Премия составит два денежных содержания для каждого из чиновников.

«Мартыненко получает 58 тысяч рублей в месяц на руки, сумма значительно ниже, чем когда он был директором ПАТП-8. Трушников получает около 70 тысяч рублей. Потому что у Мартыненко нет стажа муниципальной службы», — назвала суммы глава депфина Инна Парыгина.

Вопрос о премировании нареканий не вызвал, депутаты после уточнения сумм поддержали выплату премий.

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