Фролов перед уходом выбрал двух подчиненных для премирования

Напомним, в соответствии с новым порядком премирование топ-чиновников мэрии должно согласовываться с горсоветом. Премию Фролов решил выплатить директору дептранса Алексея Мартыненко и директору депстроя Илье Трушникову.

«Сергей Петрович Фролов проявил инициативу, так как курирует оба этих направления. Имеется остаток зарплатного фонда, поэтому посчитал это возможным», — кратко выступил от лица главы города его заместитель Андрей Подгорбунских.

Премия составит два денежных содержания для каждого из чиновников.

«Мартыненко получает 58 тысяч рублей в месяц на руки, сумма значительно ниже, чем когда он был директором ПАТП-8. Трушников получает около 70 тысяч рублей. Потому что у Мартыненко нет стажа муниципальной службы», — назвала суммы глава депфина Инна Парыгина.