Правительство края проигнорировало предложения депутатов ЗС по бюджету

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«Работая над бюджетом, наша фракция сформировала большой пакет предложений по распределению денег с учетом наиболее острых проблем края, — рассказывает он, — однако краевое правительство до сих пор не учло их. Да и учтет ли вообще — непонятно».

Подобная участь постигла и предложения многих комитетов ЗС. По словам вице-спикера Заксобрания Алексея Кулеша, они тоже вносили свои предложения о том, на какие нужды при формировании бюджета необходимо обратить внимание в первую очередь. Эти инициативы также не были учтены чиновниками.

«Такое положение дел нас не устраивает, — говорит Александр Глисков, — поэтому наша фракция решила сегодня за бюджет не голосовать».