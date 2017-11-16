Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярский высказался про Дюжева и его словах о зрителях и "туфте"
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Место, где началась история популярного конструктора LEGO
Какая одежда опасна для здоровья
21-летняя звезда YouTube умер после сделанной в соцсети записи
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
СМИ: Моника Беллуччи показала обнаженное фото в молодости
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
СМИ: в США назвали «одно из самых разрушительных вооружений» в РФ
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
13Густой смог окутал Дели
11:25 (мск), источник: Newslab.ru

Заксобранию края предложили сократить депутатов-прогульщиков

Депутатский корпус стоит уменьшить почти вдвое.

Источник: Reuters

Депутатский корпус Законодательного Собрания Красноярского края стоит уменьшить почти вдвое. С таким предложением на сегодняшнем заседании регионального парламента выступил депутат ЗС Денис Притуляк.

Причиной такого заявления стало то, что из 52 действующих народных избранников в зале присутствовало лишь 42.

«Прогулы депутатов — не редкость, — говорит Притуляк, — а зачем держать такое количество тех, кто не работает».

Парламентарий уверен, что 30 человек будет вполне достаточно.

«Причем все они должны работать на постоянной основе, ведь чаще всего прогуливают именно те, кто занят в ЗС на общественных началах, — подчеркнул Притуляк, — эффективность их деятельности очень низкая и совершенно не понятно, зачем они нужны в парламенте».

Напомним, что сегодня из 52 депутатов краевого ЗС на постоянной основе работает 35 народных избранников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сибири к холодам подняли цены на дизельное топливо
«Нельзя запретить дружить»: Кемеровская область продолжит помогать...
Россияне выберут название моста в Крым
Госдума приняла закон о возврате НДС
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
РУСАДА не признали соответствующим международному кодексу
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Мерил Стрип рассказала о восхищении Татьяной Фельгенгауэр
Умер рэпер Lil Peep. Музыканту был 21 год
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Каким было материнство на Руси более 500 лет назад? Как складывались семейные отношения, что разрешали беременным и чем заканчивались споры об опеке в X-XV веках.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь