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11:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Спикер ЗС Иркутской области: Уход Владимира Матиенко связан с заграничными активами

Сергей Брилка подтвердил «неофициальную» версию ухода местного лидера «Гражданской платформы» из регионального парламента.

Источник: IrkutskMedia.ru

Экс-депутат, председатель комиссии по регламенту, депутатской этике и связям с общественностью ЗС, лидер местного отделения партии «Гражданская платформа» Владимир Матиенко покинул парламент Приангарья из-за счетов заграницей. Об этом сообщил спикер Заксобрания Сергей Брилка сегодня, 16 ноября, на пресс-конференции посвященной итогам поездки депутатов в Монголию. Эта версия причины ухода Владимира Матиенко до сих пор считалась неофициальной. Напомним, депутат подал в отставку 10 ноября, в связи с выходом на страховую пенсию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что у Владимира Матиенко есть финансовые инструменты зарубежом и это сегодня не позволительно для депутата в России. Когда я получил этот документ, и кому я должен был его отдать? Конечно, в ту комиссию, которую и возглавляет Владимир Матиенко. Он тогда находился в отпуске и написал заявление о добровольном выходе из состава депутатов. Было много досужих рассуждений, о том, что Брилка мстит, но это не так. Для меня это тоже было неожиданностью. Если бы он сам не сложил полномочия, то пошла бы процедура отстранения», — рассказал Сергей Брилка.

Напомним, выход депутата ЗС Иркутской области Владимира Матиенко на пенсию на прошлой неделе удивил многих. Однако поверить в добровольный уход политического мастодонта по старости смогли далеко не все. Некоторые СМИ региона еще до объявления официальной отставки депутата написали о том, что к Владимиру Матиенко «постучалась» прокуратура и попросила разъяснить некоторые вопросы, связанные с его недвижимостью в Праге (Чехия). Город, который дал название историко-политическому феномену «Пражская дефенестрация» (когда одно событие ведет к продолжительным конфликтам), сыграл роль и в судьбе одномандатного округа № 4 (часть Свердловского района Иркутска) в преддверии выборов в Заксобрание в 2018 году. Освобождение такого электорально разнородного, оппозиционного и, безусловно, интересного как для опытных политиков, так и для амбициозной молодежи округа может вылиться в серьезную предвыборную грызню.

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