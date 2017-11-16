Спикер ЗС Иркутской области: Уход Владимира Матиенко связан с заграничными активами
Сергей Брилка подтвердил «неофициальную» версию ухода местного лидера «Гражданской платформы» из регионального парламента.
Сергей Брилка подтвердил «неофициальную» версию ухода местного лидера «Гражданской платформы» из регионального парламента.
«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что у Владимира Матиенко есть финансовые инструменты зарубежом и это сегодня не позволительно для депутата в России. Когда я получил этот документ, и кому я должен был его отдать? Конечно, в ту комиссию, которую и возглавляет Владимир Матиенко. Он тогда находился в отпуске и написал заявление о добровольном выходе из состава депутатов. Было много досужих рассуждений, о том, что Брилка мстит, но это не так. Для меня это тоже было неожиданностью. Если бы он сам не сложил полномочия, то пошла бы процедура отстранения», — рассказал Сергей Брилка.
Напомним, выход депутата ЗС Иркутской области Владимира Матиенко на пенсию на прошлой неделе удивил многих. Однако поверить в добровольный уход политического мастодонта по старости смогли далеко не все. Некоторые СМИ региона еще до объявления официальной отставки депутата написали о том, что к Владимиру Матиенко «постучалась» прокуратура и попросила разъяснить некоторые вопросы, связанные с его недвижимостью в Праге (Чехия). Город, который дал название