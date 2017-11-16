Спикер ЗС Иркутской области: Уход Владимира Матиенко связан с заграничными активами

Источник: IrkutskMedia.ru

Экс-депутат, председатель комиссии по регламенту, депутатской этике и связям с общественностью ЗС, лидер местного отделения партии «Гражданская платформа» Владимир Матиенко покинул парламент Приангарья из-за счетов заграницей. Об этом сообщил спикер Заксобрания Сергей Брилка сегодня, 16 ноября, на пресс-конференции посвященной итогам поездки депутатов в Монголию. Эта версия причины ухода Владимира Матиенко до сих пор считалась неофициальной. Напомним, депутат подал в отставку 10 ноября, в связи с выходом на страховую пенсию. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что у Владимира Матиенко есть финансовые инструменты зарубежом и это сегодня не позволительно для депутата в России. Когда я получил этот документ, и кому я должен был его отдать? Конечно, в ту комиссию, которую и возглавляет Владимир Матиенко. Он тогда находился в отпуске и написал заявление о добровольном выходе из состава депутатов. Было много досужих рассуждений, о том, что Брилка мстит, но это не так. Для меня это тоже было неожиданностью. Если бы он сам не сложил полномочия, то пошла бы процедура отстранения», — рассказал Сергей Брилка.