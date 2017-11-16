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11:36 (мск), источник: Noi.md

Киртоакэ не вернётся в мэрию

Отстранённый от должности градоначальник Дорин Киртоакэ не вернётся в мэрию. Буюканский суд отклонил его запрос о восстановлении в должности.

Источник: Noi.md

Киртоакэ назвал решение незаконным и заявил, что обратится в Европейский суд по правам человека.

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«Странно, что суд Буюкан ставит себя выше Международной конвенции, такой как Европейская хартия местного самоуправления и Конгресс местных и региональных властей Европы. Мы опротестуем это решение, даже если здесь написан отказ по существу. Обратимся в Европейский суд», — сказал отстраненный мэр столицы Дорин Киртоакэ.

Кроме того, отстранённый мэр потребовал закрыть уголовное дело на его имя. По этому поводу судьи не высказывались. Однако они предупредили адвокатов, что их могут отстранить от процесса, поскольку они намеренно затягивают его. Это подтверждает и прокурор.

«На каждом заседании адвокаты необоснованно и намеренно выдвигают различные требования, в том числе об отстранении судьи или прокурора», — заявил прокурор Дмитрий Робу.

Суд также решил, что последующие заседания будут публичными. Сейчас Дорин Киртоакэ находится под суденым контролем. Он проходит по делу о платных парковках. Его обвинят в извлечении выгоды из влияния.

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