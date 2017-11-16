Минздрав Новосибирской области признал нехватку вакцин от полиомиелита
Регион получил только 2,3 тыс. доз вместо запрошенных 100 тыс.
Регион получил только 2,3 тыс. доз вместо запрошенных 100 тыс.
На сегодняшний день в Новосибирскую область поступило только 2,3% от общего количества затребованных на 2017 год доз вакцин от полиомиелита. Об этом говорится в официальном ответе регионального министерства здравоохранения руководителю общественной организации «Гражданский патруль» Ростиславу Антонову.
Переписку с ведомством общественник опубликовал сегодня на своей странице в Facebook. Ответ датирован 16 ноября 2017 года.
В письме сообщается, что поставками вакцины от полиомиелита централизованно занимается Министерство здравоохранения РФ. На 2017 год Новосибирская область затребовала 100 тыс. доз препарата, на данный момент в регион поступило только 2,3 тыс. доз. В 2016 году заявка на 98 тыс. доз была выполнена в полном объеме.
«Информация об отсутствии инактивированной полиомиелитной вакцины в Новосибирской области доведена до Министерства здравоохранения Российской Федерации. Получен ответ, что поставка инактивированной полиомиелитной вакцины в количествах, необходимых для нужд российских несовершеннолетних граждан оказалось невозможной
Ранее «Гражданский патруль» сообщал, что в школах Новосибирска своеобразно пытаются решить проблему дефицита препаратов: родителям предлагают подписать бланки отказа от прививок.
«В 2017 году вакцинация против полиомиелита проводилась в Новосибирской области за счет остатков препаратов 2016 года и закупленных в этом году лекарств. На 9 ноября привито только 77,6% детей от всего плана на 2017 год», — сообщали ранее «НГС. Новости» со ссылкой на минздрав Новосибирской области.