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11:43 (мск), источник: Nakanune.ru

Дубровский потребовал от промышленников снизить выбросы в период НМУ и ввести запрет на въезд большегрузов в город

Губернатор Борис Дубровский потребовал от промышленных предприятий снижать выбросы в период НМУ не по отношению к нормативам, а по отношению к своей текущей деятельности. Об этом он заявил на закрытом совещании по проблемам экологии.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, глава региона собрал за одним столом руководителей контролирующих органов, силовых структур, органов местного самоуправления Челябинска и крупных предприятий, формирующих основную массу промышленных выбросов в областном центре.

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«Мы должны выработать решения, понятные нашим гражданам. Я хочу, чтобы мы договорились об алгоритме взаимодействия, которое приведет к реальному улучшению состояния атмосферного воздуха в Челябинске, в целом, и не допустит его ухудшения в период НМУ», — подчеркнул Борис Дубровский.

Губернатор оценивает действующие нормативы выбросов предприятий, как завышенные. Он потребовал от предприятий обеспечить в периоды НМУ снижение выбросов не по отношению к нормативам, а по отношению к своей текущей деятельности, а также обеспечить беспрепятственный доступ на предприятия контролирующим структурам в период неблагоприятных метеоусловий.

Городским властям поручено ввести полный запрет на въезд и передвижение большегрузного транспорта по городу, обеспечить исправность и соответствие экологическим стандартам общественного транспорта.

«Если мы призываем граждан отказаться от автомобилей для снижения загрязнения в период НМУ, то мы должны обеспечить им возможность передвижения по городу экологически безопасными видами транспорта», — подчеркнул он.

До конца года областные службы оснастят необходимыми техническими средствами по контролю за выбросами автомобильного транспорта в период НМУ, чтобы исключить передвижение по городу неисправной техники.

Кроме того, в период НМУ будет работать межведомственная группа под руководством главы региона, чтобы не допустить рост загрязнения воздуха в период НМУ.

Отметим, что за десять месяцев текущего года в области было 102 дня, в которые вводился режим НМУ.

Напомним, с воскресенья до 11 часов 15 ноября в Челябинске сохранялись неблагоприятные метеоусловия. Горожане жаловались на смог и неприятный запах. Было выявлено превышение предельно-допустимых концентраций по формальдегиду.

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