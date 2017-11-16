Донского тракториста наградил Владимир Путин
Он получил орден «За заслуги перед Отечеством IV степени».
Он получил орден «За заслуги перед Отечеством IV степени».
71-летний тракторист из Зимовниковского района Ростовской области Иван Ивахненко накануне, 15 ноября, получил орден «За заслуги перед Отечеством IV степени» из рук Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает управление информационной политики донского правительства.
Иван Ивахненко работает на тракторе «Кировец» в колхозе имени «Скиба», его стаж в отрасли — почти 50 лет. Он внес большой личный вклад в экономический рост и развитие хозяйства, увеличение производства продукции и снижение её себестоимости, он рационально и бережно обращался с техникой и зарекомендовал себя добросовестным, высококвалифицированным специалистом. Ранее Иван Ивахненко награждался почетными грамотами и благодарственными письмами. Отмечается также, что он является и примерным семьянином: имеет троих детей и четырех внуков.