Донского тракториста наградил Владимир Путин

Иван Ивахненко работает на тракторе «Кировец» в колхозе имени «Скиба», его стаж в отрасли — почти 50 лет. Он внес большой личный вклад в экономический рост и развитие хозяйства, увеличение производства продукции и снижение её себестоимости, он рационально и бережно обращался с техникой и зарекомендовал себя добросовестным, высококвалифицированным специалистом. Ранее Иван Ивахненко награждался почетными грамотами и благодарственными письмами. Отмечается также, что он является и примерным семьянином: имеет троих детей и четырех внуков.