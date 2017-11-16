Лукашенко поднял вопрос о зарплатах банковских менеджеров
Банки должны максимально учитывать интересы национальной экономики, уверен глава государства.
Банки должны максимально учитывать интересы национальной экономики, уверен глава государства.
МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поднял вопрос о сопоставимости зарплат
Еще на прошлой неделе белорусские СМИ узнали о том, что Нацбанк республики для подготовки к докладу у главы государства запросил данные о зарплатах руководства коммерческих банков республики.
Доклад по отдельным вопросам
«Мое требование вы знаете — деятельность всех организаций, включая банки, а может быть, и прежде всего банков, должна быть результативной и максимально учитывать интересы национальной экономики», — заявил Лукашенко.
Глава государства поинтересовался принимаемыми правительством мерами — соответствуют ли они задачам
«Но при этом замечу, что мировая практика — это практика мировая. Мы часто говорим о том, что мы развивающееся государство и того уровня развития, в том числе
Президент уверен: банковская сфера приближается к соответствию мировым стандартам, «в том числе материального обеспечения самих организаций и их работников».
В Беларуси сегодня функционируют 24 банка, крупнейший из них — государственный Беларусбанк. В целом же только десять от общего числа банков принадлежат государству, остальные — иностранным инвесторам.