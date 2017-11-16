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12:13 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко поднял вопрос о зарплатах банковских менеджеров

Банки должны максимально учитывать интересы национальной экономики, уверен глава государства.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поднял вопрос о сопоставимости зарплат топ-менеджеров банков уровню развития сферы в целом, такое заявление он сделал во время доклада по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций.

Еще на прошлой неделе белорусские СМИ узнали о том, что Нацбанк республики для подготовки к докладу у главы государства запросил данные о зарплатах руководства коммерческих банков республики.

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Доклад по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций глава государства заслушивает в четверг. Лукашенко уже дал конкретные поручения должностным лицам.

«Мое требование вы знаете — деятельность всех организаций, включая банки, а может быть, и прежде всего банков, должна быть результативной и максимально учитывать интересы национальной экономики», — заявил Лукашенко.

Глава государства поинтересовался принимаемыми правительством мерами — соответствуют ли они задачам социально-экономическогоразвития страны и отвечают ли лучшим мировым практикам.

«Но при этом замечу, что мировая практика — это практика мировая. Мы часто говорим о том, что мы развивающееся государство и того уровня развития, в том числе кредитно-финансовых организаций, не достигли. Если не достигли, чего мы себе заработную плату начисляем по мировым практикам?» — задался вопросом президент.

Президент уверен: банковская сфера приближается к соответствию мировым стандартам, «в том числе материального обеспечения самих организаций и их работников».

В Беларуси сегодня функционируют 24 банка, крупнейший из них — государственный Беларусбанк. В целом же только десять от общего числа банков принадлежат государству, остальные — иностранным инвесторам.

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