Монголия потеплела к Иркутской области

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Нестерович вспомнил, что когда ЗС заключало соглашение о сотрудничестве с Великим Народным Хуралом Монголии соглашение в 2008 году, встречи проходили «на более прохладном уровне», чем сейчас.

Желание Монголии сотрудничать с Иркутской областью в разы увеличилось. Контраст большой. Если раньше монгольская сторона просила нас вложить деньги в её экономику, то теперь сама готова инвестировать. Она заинтересована буквально во всех сферах деятельности. Геннадий Нестерович

Председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС Ольга Носенко заявила, что по итогам 2016 года Иркутская область уступила своё первенство среди регионов России по товарообороту с Монголией Кемеровской области и Красноярскому краю, заняла только третье место. В торговом представительстве России в Монголии, открытом в январе нынешнего года, есть три представителя Бурятии и ни одного — Иркутской области. «Несмотря на то, что в Монголии сейчас работает представительство агентства инвестиционного развития нашего региона, мы считаем необходимым включить уполномоченное лицо от Приангарья и в торговое представительство России, которое возлагает большие надежды на потенциал нашего региона в вопросе развития отношений с Монголией и включает нас во все этапы реализации соответствующего плана. Поэтому этот вопрос мы намерены решать в рамках рабочей группы», — пояснила Ольга Носенко.

«Сегодняшний объём взаимодействия — это далеко не предел, его надо увеличивать и увеличивать многократно, значительно большим может быть и вклад нашего региона. Тем более что наши страны связывают давнее сотрудничество, а к Иркутской области в Монголии всегда было особенное отношение», — подчеркнул председатель ЗС Сергей Брилка, подчеркнув, что Монголия до сих пор считает Россию старшим братом.